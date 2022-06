Ninel Conde de fiesta en Miami junto a Federico Díaz ¡Las fotos aquí! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ninel Conde y Federico Diaz Credit: Cortesía de Federico Díaz Vía Laura Bryant Federico Díaz celebró su cumpleaños 45 en Miami, en donde no pudo faltar la mismísima Ninel Conde. "45 años significa, madurez y aprendí a agradecer mucho el camino recorrido", dice Díaz. "Me siento muy feliz". ¡Las fotos exclusivas de la celebración aquí! Empezar galería El lugar Federico Diaz Credit: Cortesía de Federico Díaz Vía Laura Bryant Díaz eligió el restaurante Consentido en Brickell. "[Fueron] 45 invitados, justo mi edad. Fue casualidad", cuenta el empresario. "Invité a amigos, gente que está conmigo por años". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Aunque Faltaron.... Federico Diaz Credit: Cortesía de Federico Díaz Vía Laura Bryant "Me faltaron muchos amigos y amigas que no estaban en Miami", cuenta Díaz, junto a una amiga. "Pero recibí tanto cariño que los sentí muy de cerca". 2 de 6 Ver Todo White Party Federico Diaz Credit: Cortesía de Federico Díaz Vía Laura Bryant El requisito principal de la noche fue que todos los invitados vistieran de blanco. "Me gustan las fiestas temáticas, y me pareció cool y fresco tener q todos de un color", cuenta Díaz. "Fue un divertido, aparte [fue] ideal para el calor que hace en Miami". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Querida Ninel Ninel Conde y Federico Diaz Credit: Cortesía de Federico Díaz Vía Laura Bryant Conde no pudo faltar a la gran celebración. "Tengo grandes amigas en este medio, modelos e influencers muy queridas por el público", dice Díaz. 4 de 6 Ver Todo Aprendizaje Federico Diaz Credit: Cortesía de Federico Díaz Vía Laura Bryant Díaz asegura que estos 45 años de vida le han dejado muchas enseñanzas. "Siento que si tuviera que elegir algo [de qué me arrepiento es que] hubiera empezado a preocuparme menos y vivir más hace años", confiesa el empresario junto a un amigo. "Ahora a los 45 entendí que el gran regalo es la salud física y mental. Doy muchas gracias a Dios". 5 de 6 Ver Todo Viva el amor Federico Diaz Credit: Cortesía de Federico Díaz Vía Laura Bryant "Estoy feliz en pareja con Mike Benzel, empresario, compañero y alguien que me da mucha tranquilidad y somos ante todo muy buenos amigos y cómplices", dice Díaz junto a su amor. "Mi primera vez con una pareja 100 % de Estados Unidos. Me siento muy enamorado y feliz". 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

