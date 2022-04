¿Qué le pasó a Ninel Conde en la espalda? La cantante se dejó ver con marcas en la piel y sus fans se preocuparon. ¿Qué se hizo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ninel conde manchas espalda cupping cancion bad bunny Credit: Mezcalent; Ninel Conde IG Ninel Conde paralizó las redes sociales al publicar un video en el que menea sus caderas de manera sexy al ritmo de "Yonaguni", el pegajoso tema musical del puertorriqueño Bad Bunny, quien hace unos días develó sus dos estatuas de cera en el museo Madame Tussauds. "Así vamos calentando los motores para este fin de semana", escribió el 'Bombón Asesino' en el pie del video que publicó en su cuenta de Instagram. Cabe recalcar que la también actriz personificará al conejito malo en la próxima entrega del popular programa de Univision, Tu cara me suena. "Guapísima y muy sexy", "Eres lo más bello de todo México", y "Qué bien te mueves", son algunos de los comentarios que algunos fans escribieron en el pie del clip, que ya cuenta con má de 600 mil vistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros cibernautas, sin embargo, mostraron su preocupación al notar unas manchas redondas en la espalda de Ninel. "¿Por qué tienes esas manchas en la espalda?", preguntó un seguidor. "¿Qué son esas manchas en círculos oscuros que tienes en la espalda", cuestionó otro. Ninel aclara dudas sobre sus 'manchas' De inmediato, Conde aclaró las dudas y reveló la razón por las cuales tiene esas marcas. ninel conde cupping manchas espalda Credit: Ninel Conde IG "[Son] marcas de las ventosas que me hicieron porque me dolía la espalda por las coreografías de Jennifer López", explicó. Conde no es la única que practica el cupping, ya que famosas como Thalía, Jennifer Aniston y Lady Gaga también usan este procedimiento holístico. ¿Qué es el cupping? La práctica involucra colocar copas de vidrio sobre el cuerpo y usar o una bomba de aire o fuego para succionar secciones de tejido de la piel. Se dice que esta succión aumenta la circulación de la sangre a las áreas adoloridas del cuerpo acelerando la recuperación, pero esto deja al paciente marcado con círculos rojos y cafés.

