¿Ninel Conde lista para casarse?

Ninel Conde ya no evita hablar de su vida como mamá y sin tapujos confesó en el programa Intrusos (Televisa), lo difícil que ha sido ser madre de un pequeño de tres años con una agenda laboral tan ocupada. Además, la cantante que actualmente promociona su nuevo sencillo titulado ‘Me complace informarte’, confirmó que aún no llega a un acuerdo con su ex pareja Giovanni Medina. Además adelantó que desea festejar en grande los cuatro años de su hijo Emmanuel.

“Cuando eres mamá de un pequeñito de tres años es complicado, duele pero tienes que encontrar la manera [de trabajar]. Se acerca el cumpleaños de mi bebé y justo tengo una presentación en Houston el 21 de octubre, lo puedo llevar pero no lo voy a llevar. Tengo un show el 20 [de octubre] en Los Angeles y me regreso en la madrugada para amanecer [en México] en su cumpleaños, festejarlo, [con] su pastel en la mañana y en la tarde me vuelvo ir a Houston. Voy a festejar su cumple el 19, voy a hacer su fiesta y todo”, dijo la cantante. “Es un ejemplo de cómo te tienes que organizar como mamá. Si no tuviera a mi pequeñito pues me quedo en Houston y hasta el día siguiente vuelo a Los Angeles sin problema pero pues las mamás nos toca ese tipo de loqueras”.

El llamado Bombón asesino quiso evitar hablar de la situación legal que atraviesa con Medina, pero por insistencia del conductor Pepillo Orijel, no le quedó más remedio que abordar el tema.

“La idea es tratar de llegar a acuerdos por el bienestar de Emmanuel y ojalá que se pueda lograr”, comentó tajante.

Tras su ruptura con Medina, Conde ha mantenido su vida sentimental privada y aunque al parecer en estos momentos su corazón no tiene dueño, la intérprete confesó que sigue creyendo en el matrimonio.

“Mi mamá y mi papá tuvieron un matrimonio muy lindo, mis hermanos, yo creo que si se puede. Que es una bronca [problema] y un rollo si lo es. Que tienes que tener mucha sabiduría y madurez para llevar una relación si. Yo no estoy pensando en un matrimonio, pero si Dios dispusiera que otra vez [me casara], yo creo que le bajaría trabajo y me dedicaría más a mi familia”, aseguró.

Por lo pronto, Conde no para de trabajar. Además de participar en la obra de teatro Las Arpías, ahora se prepara para formar parte de Cleopatra metió la pata, al mismo tiempo que promociona su nuevo sencillo su línea de maquillaje y de ropa.