"Te pareces a JLo, pero disecada": Critican a Ninel Conde por su imitación de Jennifer López en Tu cara me suena ¡y sus fans la defienden! La actriz y cantante mexicana interpretó el éxito "El anillo" de la Diva del Bronx, ¡así la recibieron las redes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde imita a Jennifer López Credit: YouTube/Tu cara me suena Imitar a alguien requiere de talento, ingenio y astucia. Especialmente cuando se trata de una figura tan reconocida como Jennifer López. Por eso cuando este domingo le pusieron el reto a Ninel Conde de imitar en el escenario del show Tu cara me suena, de Univision, a la inimitable JLO, la mexicana tuvo que echarle los kilos para salir adelante con tremenda tarea. Ataviada con lujoso vestuario de piedras brillantes y un tocado, la guapa Ninel mostró sus bien torneadas piernas y figura para saltar al escenario y dar lo mejor de sí misma para interpretar el hit "El anillo" rodeada de bailarines y vistiendo tal como JLO en su aclamado video del 2018. Poco a poco, Ninel fue desprendiéndose de sus aprehensiones —y también de parte de su vestuario— para ganarse a los jueces del show: Angélica Vale, Charytín Goyco, Eden Muñoz y Víctor Manuelle, quienes hacia el final de la canción no pudieron evitar ponerse de pie para aplaudir emocionados. "Así vivimos la gala de ayer señoresss, transformadas en JLO", expresó Conde este lunes por medio de su redes para compartir más imágenes de lo vivido "Lucir, bailar y cantar como esta mujer TAN poderosa fue un súper reto. Pero la pasamos genial en el proceso!" Lógicamente hubo fans que se tomaron las cosas a pecho asegurando que a la ex de José Manuel Figueroa y Giovanni Medina le quedaba "grande" el papel de la Diva del Bronx. Y no faltaron quienes criticaron su look. "Pareces JLo, pero disecada", expresaron lenguas venenosas. Ninel Conde Jennifer Lopez tu cara me suena Credit: Youtube SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lógicamente ni la diva mexicana ni sus fans se amilanaron ante las críticas y malas vibras alabando la actuación de Ninel en el reality que conducen Ana Brenda y Nicolás Araneda. "¡Eres más guapa tú Ninel ! Mis respetos para ambas ! Cantaste súper bien y bailaste súper bien", le dijo con ánimo un seguidor a la cantante. "Parecen primas. You are amazing", exclamó alguien más. Ninel Conde es una de las ocho celebridades que participan en la segunda temporada de Tu cara me suena, que se transmite a las 8 PM /7 Centro por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Te pareces a JLo, pero disecada": Critican a Ninel Conde por su imitación de Jennifer López en Tu cara me suena ¡y sus fans la defienden!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.