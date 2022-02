Ninel Conde inicia nuevo proceso legal contra Giovanni Medina y no es por el hijo de ambos Los asuntos legales entre Ninel Conde y Giovanni Medina parecen no tener fin. Ahora, la actriz arrancó un nuevo litigio en contra del padre de su hijo menor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lanzamiento del libro Emma y otras señoras del narco, de Anabel Hernández, ocasionó una fuerte polémica debido a que se nombraba a diversas figuras del espectáculo relacionadas con miembros del crimen organizado. Una de ellas, fue Ninel Conde, quien, a través de su abogado Gustavo Herrera, pretende entablar una demanda. Si bien, aún no existe un proceso legal contra la autora, la actriz inició un nuevo litigio contra Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, por daño moral, argumentando que este la señaló de nexos con el narcotráfico e incluso como posible informante de la periodista. "Terminamos de desahogar las pruebas documentales que venían en un cd y un link donde aparece el señor Giovanni Medina haciendo acusaciones en contra de la señora Ninel Conde, donde la vincula con mafiosos, con narcotraficantes, que realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita", explicó Herrera a los medios de comunicación. "Se corrobora y confirma todas las acusaciones temerarias, falsas, que hace el señor Giovanni en contra de Ninel Conde". El representante legal de El bombón asesino mencionó que su expareja sentimental intentó desestimar las pruebas; lo cual, no fue posible, debido a que no había argumentos legales para llevarlo a cabo. Además, aseguró que ninguno de los involucrados deberá presentarse durante el proceso porque no se requiere su testimonio. "No es el momento procesal para hacer objeciones respecto a nuestras pruebas", advirtió. Giovanni Medina y Ninel Conde Giovanni Medina y Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente, hicieron algunas manifestaciones, algunas objeciones, que son de carácter, realmente, cibernético que no viene al caso ni es el momento procesal para que hagan esas manifestaciones. Cuestiones técnicas del cd, porque en diferentes etapas aparecen los minutos, la hora; cuestiones intrascendentes, que finalmente serían materia de una prueba pericial cibernética, misma que no fue ofrecida en tiempo y forma", explicó. "No admitió el juez la prueba confesional ni de Ninel Conde, ni de Giovanni Medina, por eso no se han presentado ambos". De acuerdo con Gustavo Herrera, el próximo 9 de febrero habrá una nueva audiencia para que el equipo legal de Giovanni Medina "proceda al desahogo de pruebas". Hasta el momento, Ninel Conde no se ha pronunciado al respecto.

