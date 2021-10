"I'm 45, le pese a quien le pese": Ninel Conde indignada con quienes cuestionan su edad Ninel Conde ha salido a desmentir a quienes aseguran que tiene cinco años más de los que en realidad tiene y le ha pedido a sus seguidores que no se dejen engañar por verdades a media. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde Credit: IG Ninel Conde Ninel Conde ha salido a desmentir a quienes aseguran que tiene cinco años más de los que en realidad tiene y le ha pedido a sus seguidores que no se dejen engañar por verdades a media. "Mi amor, cumplo 45, aunque por ahí los cizañosos y la gente infeliz que quiere a toda costa destruir y atacar diga que cumplo 50", le dijo en vivo a los fans a través de sus redes sociales, luego de que un seguidor le preguntara por su verdadera edad. Ninel Conde Credit: IG Nnel Conde "No se dejen engañar por esta gente, no se dejen engañar por verdades a medias, hay ciertos programas en los que tristemente lo hacen aparentemente y supuestamente con dolo, lo hacen aparentemente y supuestamente ya con una actitud destructiva, para dañar", señaló. La polémica se desató luego de que los presentadores del programa Ventaneando (TV Azteca) presentaran documentos presuntamente oficiales en los que el año de nacimiento de Conde sería 1971 y no 1976, como ella asegura. Ninel Conde en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina Credit: mezcalent El Bombón Asesino aclaró lo que habían dicho y contó su versión, mostrando la verdadera acta de nacimiento. "Ahí dice 1971, sí, pero ¿qué creen?, también en Estados Unidos se pueden llegar a equivocar, aquí está la nueva ya con la fecha correcta, 1976, que ya está corregida, porque sí, se equivocaron, y aquí está mi pasaporte, por si tienen mucha preocupación de qué edad tengo, a lo mejor me quieren hacer un presente con mi edad. I'm 45 (tengo 45), le pese a quien le pese", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante y actriz mexicana cumplió años el pasado 29 de septiembre y lo pasó a los grande, rodeada de seres queridos en Las Vegas. !Este día que sabía que sería un reto... superó mis expectativas. Me siento muy honrada de tener a tanta gente buena en mi vida, que me dan la mano para salir adelante", dijo en Instagram.

