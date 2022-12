Ninel Conde enfrenta rumores de tener nuevo romance Desde hace un tiempo, se ha rumorado que Ninel Conde está estrenando una relación sentimental con un caballero que vive en Estados Unidos. La actriz habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su última relación sentimental con Larry Ramos, quien a la fecha sigue prófugo de la justicia estadounidense luego de ser señalado de fraude, Ninel Conde se ha mantenido soltera. Sin embargo, hace unos días surgieron rumores de que está estrenando romance con un hombre que vive en Miami, Florida. "Estoy soltera. Tengo amigas, amigos, de todo; sí, tengo muchos amigos", aclaró Conde a los medios de comunicación. "No sé si esté abierta al amor o no; simplemente, estoy viviendo mi vida en paz. Mi prioridad es, obviamente, mi familia, mis hijos y mi trabajo. Mi único hombre en la vida, en este momento, se llama [mi hijo] Emmanuel y es todo". La actriz dejó claro que se ha vuelto más precavida y exigente en el plano romántico, debido a experiencias que ha vivido en el pasado. "Al primer foco rojo, me doy la vuelta y me voy o no contesto más mensajes", reveló. "Sé lo quiero y lo que no quiero. Cuando una mujer sabe lo que quiere es más difícil engancharse". Respecto a los acuerdos que logró con Giovanni Medina, padre de su hijito, la famosa aseguró que las cosas marchan adecuadamente. Aunque fue enfática en asegurar que, de momento, no podrá estar con el niño durante la Navidad. "Es un tema en que no puedo ahondar mucho en detalles porque hay un acuerdo privado, pero todo bien. Evidentemente, el 24 [de diciembre] no voy a coincidir con mis dos hijos juntos, pero bueno, todo es un proceso y en algún momento sucederá", expresó. Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada ser humano es diferente y cada situación es distinta, llegas un punto en el que encuentras esa salida que creo es lo mejor. Cuando entiendes que es mejor tener paz que tener la razón… no sé", continuó. "No puedo entrar en detalles, repito, porque no quiero herir susceptibilidades. La cosa está tranquila, así que vamos a cambiar de tema". Ninel Conde dio a conocer que tomará unas vacaciones al lado de su primogénita Sofía y otros miembros de su familia, con quienes celebrará estas fiestas navideñas.

