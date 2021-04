Ninel Conde rompe el silencio sobre el arresto de Larry Ramos. "No estoy legalmente casada" El pasado fin de semana, Larry Ramos, pareja sentimental de Ninel Conde fue detenido en Estados Unidos por el presunto delito de fraude. Los rumores alrededor de este tema han estado presentes y por primera vez da su versión de los hechos El bombón asesino. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado viernes, Larry Ramos fue detenido en Estados Unidos tras ser acusado de haber cometido fraude por 22 millones de dólares. Su pareja sentimental Ninel Conde había evitado hablar del las denuncias en contra del empresario. Ahora, rompe el silencio sobre los rumores al respecto. Primero asegura que "no" acompañaba su novio cuando fue detenido porque "estaba acá [en Miami] desde varios días antes porque tuvimos que hacer ensayos"; por lo tanto, en el momento del arresto "no vi nada". "Nosotros decidimos que la prioridad es cada uno resolver nuestras problemas legales", reveló en entrevista a El Gordo de Molina. [Tengo] muchos sentimientos encontrados. Decir que me siento muy bien sería mentirte; decir que que estoy totalmente perdida también sería mentirte. Dios a sido mi ancla y en él me refugio cada vez qué hay momentos complejos". En lo que refiere al presunto fraude que fue reportado por diversos medios de comunicación, El bombón asesino asegura que solo conoce la información que Ramos le dio. Por lo tanto, tampoco teme alguna consecuencia legal en su contra "porque tendría que conocer su situación y las cosas de trabajo que él hace y desconozco detalles"; además, "no es cierto" que el ahora detenido le haya puesto grandes cantidades de dinero en sus cuentas; aclara que "siempre he sido una mujer de trabajo y siempre he tenido mis recursos". Ninel Conde Larry Ramos Credit: IG Ninel Conde SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El me cuenta su versión, me cuenta lo que está sucediendo en sus palabras y yo le creí, y eso es todo. Creo que eso lo tiene que explicar él y en su momento lo hará", advirtió. "Me interesa aclarar que es algo en lo que no tengo injerencia y sabes que las autoridades de este país muy claras". "Llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa a mi vida y me enamoré", Ninel Conde La actriz fue tajante al afirmar que no está casada legalmente con Larry Ramos porque solo llevaron a cabo "un ritual espiritual y "muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles y a veces eso no es lo más importante". También, descarta que él se haya aprovechado de su fama "al contrario", asegura que "ha sido un apoyo y un respaldo muy, muy especial" en su vida. "Conocí a un hombre muy especial conmigo en un momento donde venía saliendo de una relación muy tormentosa, donde había sufrido mucha violencia. Y llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa a mi vida y me enamoré", confesó. "Esta historia no se ha terminado de escribir y esperemos en Dios que todo salga de lo mejor para todas las personas". Ninel Conde continúa trabajando de manera habitual. Desacreditó las declaraciones de su ex y padre de su hijo menor Emmanuel, Giovanni Medina. "Él es una persona que hace una violencia psicológica, amenaza. Y claro que va a hablar mal de mí porque tiene mucho odio y se lo está transmitiendo a mi hijo, eso es lo más triste de todo. Entonces, no sé cuándo se va a cansar de esa dinámica", concluyó.

