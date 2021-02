Close

Ninel Conde sobre el dolor de vivir alejada de su hijo: "Es como meterle un cuchillo a la herida" La actriz y cantante mexicana Ninel Conde confiesa que desea "que el niño tenga mamá y papá", y que lleva casi un año alejada de su hijo Emmanuel por su batalla legal con su expareja Giovanni Medina. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ninel Conde sufre al seguir alejada de su hijo Emmanuel, quien vive con su padre Giovanni Medina. La actriz y cantante mexicana visitó Despierta América (Univision) y habló de la batalla legal que aún tiene con su expareja por la custodia del hijo de ambos. "He tratado de cuidar mi corazón en ese sentido porque es como meterle un cuchillo a la herida", confesó. "He entendido que es un tema que he guardado para mí y para Dios, que solo y Dios y yo sabemos lo que siente una mamá. Ya es casi un año", dice del tiempo que ha pasado sin estar cerca de Emmanuel. "Sé que eso está en manos de Dios y trato de concentrarme en cosas positivas, en crear, por eso pude sacar canciones, estoy sacando ropa. La solución Dios la tiene y pronto vendrá". Conde asegura que no pierde la fe. "Dios es mi principal testigo, es mi abogado y es mi ayuda. Dios sabe porqué, conoce sus tiempos", añadió. "Ya pasé por la negación, por el enojo, por el llanto, por el hablar, por el hacer y la verdad es que al final del día solamente me duele más". Image zoom Credit: (Medios y Media/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Alan Tacher y Karla Martínez le preguntaron a Conde si podía al menos llamar a su hijo por FaceTime y comunicarse con él, ella respondió: "No puedo entrar mucho en esos detalles porque el juez nos ha pedido que no hablemos del tema por la privacidad del niño". Image zoom Credit: (Alberto Rodriguez/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) La artista desea estar presente en la vida de Emmanuel. "Espero que mi hijito pueda tener tanto a su mamá como a su papá porque los dos tenemos el derecho y el beneficio es para él. Ojalá que en algún momento podamos acomodar las cosas y ponernos de acuerdo para que el niño tenga mamá y papá". Conde —quien se casó con Larry Ramos— aseguró que no ha hablando con el padre de su hijo. Cuando Karla Martínez le preguntó que le diría al niño, ella respondió: "que lo amo, que aquí estoy y que estoy esperando el momento para poder volver a estar con él. Y que tengo la fe de que todo se va a acomodar, que a veces los humanos cometemos errores en no podernos comunicar y ponernos de acuerdo, que es lo que nos está pasando a su papá y a mí, pero estoy confiada de que pronto encontraremos la manera de que todo sea lo mejor para él".

