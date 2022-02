Ninel Conde habla de su regreso a la soltería y cómo está recuperando el tiempo perdido con su hijo Emmanuel Ninel Conde habla de su vida de soltera tras el fin de su matrimonio con Larry Ramos y su emotivo reencuentro con su hijo Emmanuel después de dos años de no verlo. ¡También da detalles de su debut en OnlyFans! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde abrió una cuenta de OnlyFans, debutando en esta plataforma con sensuales fotografías. ¡Eso sí, aclaró que no habrá desnudos! La cantante habló de su nueva vida de soltera tras poner fin a su matrimonio con Larry Ramos. "La mejor manera de combatir las situaciones adversas de la vida es creando, construyendo y no enfocándote en las cosas que te lastiman", dijo, sin entrar en detalles de su vida sentimental. Además asegura que si bien ha sufrido al estar alejada de su hijo Emmanuel durante más de dos años durante su batalla con su ex, Giovanni Medina, por la custodia del niño, hoy agradece haberse reencontrado con su pequeño. "Si me concentro en lo negativo, en cosas que no construyen, no me vuelvo una persona productiva ni creativa. Es cuando entra la depresión, la frustración", dijo, en entrevista con Alan Tacher. "Gracias a Dios fue un muy lindo final de año por poder verlo, y poco a poquito restableciendo el vínculo. No puedo entrar mucho en detalles porque un juez nos ha pedido no hablar del tema por proteger obviamente al niño", dijo. Ninel Conde Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La cantante se siente ilusionada de poder estar más cerca de su hijo. "Es una bendición, poco a poco se tiene que restablecer ese vínculo materno que es tan importante para todos los niños", añadió. Conde admite que estaba "supernerviosa pero emocionada" de reencontrarse con Emmanuel en Navidad. "Yo agradecida con Dios, con toda la situación que se ha podido dar para poder volver a mirarlo en persona, en vivo y a todo color, porque lo estuve viendo a través de video llamadas", relató. "Estoy muy contenta y con la esperanza de que se restablezca y que todo se acomode", dijo sobre su relación con el niño. Ninel Conde Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images) La estrella mexicana dijo que tiene muchos proyectos laborales que la ayudan a salir adelante y mantéese positiva. "Los sufrimientos en la vida te ayudan a crecer. Esos procesos difíciles todos los pasamos y no victimizarte y decir: ¿porqué a mí? No todos tenemos problemas", dice. "Hay que sonreírle a la adversidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz y empresaria agradeció el apoyo de sus fanáticos. "Gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha mandado mensajes de amor. No ha sido fácil", reconoció sobre las adversidades que ha enfrentado en su vida personal. "Esta es una cara de una mujer fuerte, pero detrás hay mucha lágrima y mucha cosa difícil, pero a mí no me gusta mostrar esa parte, me gusta ayudar a las mujeres a que se inspiren, a empoderarse y a que sean fuertes", concluyó. "Sí se puede, con Dios todo es posible".

