Ninel Conde habla por primera vez tras ser relacionada con el crimen organizado ¿qué dijo? Tras ser mencionada en el libro Emma y la otras señoras del narco, Ninel Conde se pronuncia al respecto con una declaración contundente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer el lanzamiento de un libro titulado Emma y las otras señoras del narco, donde su autora, la periodista Anabel Hernández hace mención de diversas figuras del espectáculo relacionadas con algunos miembros del narcotráfico. Entre las famosas que menciona el texto se encuentra Ninel Conde. La actriz ha estado en el ojo del huracán por los conflictos legales por la custodia de su hijo menor, Emmanuel, y por su relación con Larry Ramos, quien es prófugo de la justicia estadounidense. Ahora suma una polémica más; sin embargo, enfrentó el asunto y dio su posición respecto a esta fuerte alusión sobre su vida. "Estoy tranquila porque tengo 23 años de carrera trabajando honradamente, haciendo un patrimonio para mis hijos, no ha sido fácil, lo que tengo lo tengo a base de trabajo y esfuerzo", aclaró Conde a los medios de comunicación. "Soy una mujer de fe, que siempre se ha topado con adversidades, esta es compleja. Sin embargo, estoy tranquila porque tenemos todos los elementos suficientes para, en su momento, dar las cuentas que se tienen que dar". El bombón asesino asegura que se enteró de esta situación por "un periodicazo que me dieron" y porque el tema "se ha vuelto bastante viral"; sin embargo, asegura que desconoce las razones por las que fue mencionada en el escrito. También dejó claro que nunca ha sido requerida para dar información sobre sus bienes, pero no teme hacerlo. Ninel Conde en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina Credit: mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En ningún momento se me ha requerido ningún tipo de documentación. Si la autoridad en algún momento lo hace, tengo todo respaldado que es transparente. No tengo nada que esconder. Desconozco el motivo, la raíz de dicha publicación o por qué estén haciendo algo así", advirtió. "No tenemos mayor información; en su momento, si la autoridad lo requiere se le informará, se le dará toda la información que está completamente [respaldada]". Mientras tanto, Ninel Conde continúa trabajando de manera habitual y tratando de recuperar el tiempo perdido con su hijito, con quien este miércoles debe tener su segundo encuentro.

