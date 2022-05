Ninel Conde habla de su hija Sofía Telch ¿Están enojadas? En medio de la controversia por unos mensajes de Sofía Telch en sus redes sociales en el Día de la Madre, Ninel Conde habla de su hija. ¿Ya hicieron las paces? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde rompe el silencio y habla de su hija Sofía Telch. La joven —hija de Conde y del actor Ari Telch— publicó mensajes en sus redes sociales que generaron controversia. ¿Eran dirigidos a su famosa mamá? El 10 de mayo de 2022, en el marco del Día de las Madres en México, la primogénita de Ninel Conde publicó el mensaje en sus Instagram Stories: "Cuando un narcisista tiene mucho control sobre ti, intenta controlar cómo te ven los demás". ¿Cómo reaccionó Conde ante estos mensajes? En entrevista con Despierta América, la cantante y actriz mexicana habló de Sofía. "Siempre ha estado bien", dijo sobre su relación con su hija. "Ella tiene 25 años. ¿Tú crees que a estas alturas va a estar en rebeldía? ¡Por Dios! ¡Ya se tardó! A su edad yo ya la tenía a ella, ella ya tenía 5 años". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofía Telch Credit: Instagram/@sofia.telch Ninel habló con admiración sobre su hija. "Es una mujer, es un adulto, y es una niña super talentosa, que no le gustan los medios", aseguró. La estrella de 45 años no se mostró enojada; por el contrario, afirmó que su amor por su hija es incondicional. "No sabe tal vez cómo manejar ataques tan infames, porque son infames, y ahí estoy yo para apoyarla y para respaldarla", dijo Conde.

