Ninel Conde sobre Larry Ramos: "Ese tema para mí ya está cerrado" Tras un largo silencio sobre la situación de Larry Ramos, pareja sentimental de Ninel Conde, la actriz rompe el silencio al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de septiembre de 2021, se dio a conocer que Larry Ramos, pareja sentimental de Ninel Conde, había escapado de la justicia tras estar en arresto domiciliario al ser acusado de fraude en Estados Unidos. Durante los problemas legales del hombre y su detención la actriz se había mantenido hermética al respecto y evitaba hablar del tema a toda costa, a menos que fuera para deslindarse del asunto; ahora, rompe el silencio y da a conocer que ha sucedido con quien había tenido una boda simbólica. "La verdad es que ese tema [de Larry Ramos] para mí ya está cerrado. No tengo más que decir", advirtió Conde a los medios de comunicación. "Por Dios, ni me toquen esa canción". De lo que sí quiso hablar el Bombón asesino fue de que desea llegar a un acuerdo par cívico con su Giovanni Medina para que le permita ver a su hijo Emmanuel, de quien está alejada desde hace más de un año y, según ha mencionado, la llena de dolor. "Trato de distraerme [del dolor por no ver a su niño] trabajando", confesó a los medios de comunicación. Ninel Conde y Larry Ramos compromiso Credit: Cortesía de Ninel Conde SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No pierdo mi objetivo y la fe. Ojalá que su papá acceda que podamos llegar a un acuerdo y [que Giovanni Medina] me lo dejé ver cuándo y cómo quiera", agregó. "Sí me encantaría, ya que se se enfrían los humos es lo mejor. Lo ideal sería conciliar por el bien del niño". De momento, Ninel Conde asegura que su único interés es dedicarse por completo a sus hijos, así que las relaciones románticas han quedado a un lado. "El amor nada más a mis hijos y el trabajo"

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ninel Conde sobre Larry Ramos: "Ese tema para mí ya está cerrado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.