"Me dijo que mi hijo no podía estar cerca de los gays". Ninel Conde cuenta el infierno vivido con su ex La cantante dio detalles escalofriantes al programa Despierta América sobre el comportamiento del padre de su hijo, al que todavía no ha podido ver. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este lunes, el programa Despierta América ofrecerá una entrevista en exclusiva con Ninel Conde donde contará con detalle la pesadilla que está viviendo con el padre de su hijo, Giovanni Medina. Hace un mes que no ha podido ver a su pequeño, Emmanuel, y la cantante ha reclamado de todas las formas posibles, la judicial y mediática, el poder estar con el niño como madre de él que es. Mientras se produce el desenlace, la también actriz ha expresado la pesadilla que ha vivido con el que fuera su pareja en el pasado y las cosas que le pedía. "Decía que yo estaba rodeada de gays, que era la reina de los gays, que mi hijo no podía estar cerca de los gays porque le iban a volver gay", dijo en este avance al show matinal de Univisión que mostrará su entrevista al completo este lunes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas fortísimas declaraciones donde también relata el trato que recibió por parte de este señor durante su tiempo juntos. ¿Hubo maltrato físico? Ninel responde sin tapujos a esta y otras preguntas en medio del infierno que le está tocando vivir sin su hijo. Además del confinamiento, ha de estar separada a la fuerza de su pequeño, lo que hace que el ambiente en casa sea de absoluta tristeza. Hasta el perrito del chiquitín no tiene ganas de nada y le espera sentado en la puerta de su cuarto, como se puede apreciar en las imágenes. Image zoom Agencia México Aunque la expareja intentó solucionar sus conflictos del pasado, la cosa no llegó a buen puerto y la reconciliación fue imposible. El resultado ha sido una guerra donde el hijo vuelve a ser la principal víctima del asunto. El objetivo de Ninel en estos momentos en conseguir la custodia de su hijo y poder ejercer su papel de madre con normalidad sin manipulación ni más amenazas.

