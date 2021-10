Ninel Conde habla de su batalla legal en contra de su ex Giovanni Medina Ante el impedimento para ver a su hijo menor, Emmanuel, Ninel Conde decide entablar un nuevo proceso legal para estar con el niño ante el impedimento de su padre Giovanni Medina ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace tiempo, Ninel Conde mantiene una batalla legal con Giovanni Medina por la custodia del hijo de ambos, Emmanuel. Durante ese proceso, la expareja sentimental de la actriz ha realizado una serie de infracciones con respecto a lo que determina la ley para que ella pueda estar en contacto con el pequeño. Ante ello, El bombón asesino decidió proceder legalmente contra Alejandro Fernández Hernández, Juez Vigésimo de lo Familiar de la Ciudad de México y quien está a cargo de su caso, por su aparente parcialidad en favor de Medina. "De los asuntos del niño no se puede entrar en detalles, por órdenes del mismo juez. Sin embargo, mi equipo legal ha elaborado una recusación en contra del juez porque ha habido una parcialidad absoluta de la contraparte, del papá del niño, a todo sí para allá y notado no para acá. Empezando porque ya le hemos pedido que queremos una primera visita presencial con el niño, argumentando que el niño no quiere verme, que está molesto; que el papá le da esos informes", advirtió Conde al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Pero creo que no le han llegado los informes que también manifiestan ciertas actitudes incorrectas en esas videollamadas". De acuerdo con la también cantante sus abogados "tienen los elementos suficientes porque ha sido muy obvio" qué hay favoritismo. "Hace un mes pedimos ver al niño de manera presencial, incluso, también verlo en su cumpleaños y, bueno, le dieron visto a su papá. Como quién dice 'pide permiso a su papá' No entiendo por qué. El papá no contestó, tenía hasta el viernes y el cumpleaños de mi bebé es pasado mañana", enfatizó. Giovanni Medina y Ninel Conde Giovanni Medina y Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las supuestas intenciones de Giovanni Medina de quitarle el apellido materno al chiquillo, Conde asegura que es algo que no puede concebir. "Si no le quise quitar el de él cuando estuvo un año prófugo de la justicia, él no tendría porque querer quitarle el apellido de su madre, quien lo parió, lo engendró, le dio vida. No es un coche para cambiarle la factura. Son palabras de alguien que ni está pensando en el daño que le está haciendo a su hijo al crearle tanto odio en contra de su madre", mencionó. "Lo único que pido es ver a mi hijo", Ninel Conde Ninel conde y su hijo Credit: Instagram Ninel Conde se deslindo por completo de Larry Ramos y asegura que solo quiero estar con Emmanuel. "La realidad es que voy para un año ocho meses que no poder ver a mi hijo sin un motivo de peso, sin una situación más que pretextos", dijo. "A mi hijo lo dejé de ver de cinco años y va a cumplir siete", agregó. "Lo único que pido es ver a mi hijo".

