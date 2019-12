Ninel Conde habla de los tratamientos estéticos a los que se ha sometido: “Me encantan los drenajes linfáticos” Ninel Conde confiesa cuáles son los tratamientos estéticos a los que se ha sometido By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN No es secreto que además de mover muy bien las caderas durante sus presentaciones, Ninel Conde es una mujer a la que le gusta lucir muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos de belleza a los que se ha sometido el Bombón Asesino? “Todo lo que sea para mejorar es bienvenido”, dijo Conde, quien recientemente ha sido criticada en las redes sociales por aparentes cambios en su rostro. Image zoom “Me encantan las exfoliaciones de piel, los drenajes linfáticos, las mascarillas, los tratamientos láser para el cuidado de la piel y estimulación”, apuntó la artista mexicana. Image zoom Pero eso no es todo lo que ha hecho que la cantante y actriz luzca radiante y segura de sí misma. Image zoom “Ustedes lo ven, ya que comparto muchas cosas de mi vida: me gusta la playa, la alberca”, confesó. “Jugar con [mi hijo] Emmanuel, llevarlo a la escuela, hacer ejercicio. Me ha gustado mucho compartir ese aspecto de mi vida con mi otra familia, que es mi público”. Advertisement

