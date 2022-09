Ninel Conde sobre críticas a su rostro: "Falta que digan que me cambio el sexo" Nuevamente, Ninel Conde está en el ojo del huracán por supuestos arreglos estéticos en su cara. Ahora, la famosa decidió enfrentarse a sus detractores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Ninel Conde ha sido presa de críticas a causa de los diversos cambios que se han mostrado en su rostro; incluso, hay quienes aseguran que la actriz se ha realizado diversas operaciones para mantenerse joven. Ante ello, la famosa aseguró que no le agradan los rumores que desatan diversos medios de comunicación y no está dispuesta a seguirles el juego. "No aclaro chismes, siempre dicen. Desgraciadamente hay ciertos medios que [no dicen la verdad]. A veces ya no hay credibilidad, entonces ya", advirtió Conde a los medios de comunicación. "Lo único que falta es que digan que me cambié sexo, entonces diré: 'sí, soy hombre". Respecto a la situación que atraviesa con su hijo menor Emmanuel, a quien no puede tener consigo debido a que su padre, Giovanni Medina tiene la patria potestad, El bombón asesino aseguró que está aprendido a vivir con esta situación y que, pese a todo, mantiene un buen ánimo. Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy feliz, en otra etapa de mi vida, obviamente tú sabes lo que hay ahí, que estoy con la fe en Dios y esperando que los tiempo de Dios se acomoden, eso es lo único que me confronta mis emociones, pero de ahí en más, si tú puedes sobrevivir a algo tan fuerte como mujer, como madre, ya lo demás es peccata minuta", agregó. "Vamos a confiar en el proceso y, por algo pasan las cosas, para que uno a veces crezca como persona y, pues ni modo Dios me arropa y me abraza". Ninel Conde, quien está preparando su propio reality, reveló que si bien han podido reunirse con su hijito, aún no puede tener una convivencia más larga o viajar con él. "Será una gran bendición, pero todavía no me dejan", concluyó.

