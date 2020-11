Close

¡Ninel Conde y Giovanni Medina pelearon hoy frente al juez por la custodia de su hijo! El bombón asesino y el padre de su hijo Emmanuel por fin se vieron las caras. Esto es todo lo que sucedió en el día de hoy. ¡Tremendo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ninel Conde y Giovanni Medina se enfrentaron hoy en una audiencia frente al juez para pelear por la custodia de su hijo, Emmanuel Medina, nacido en 2014, fruto de la relación que ambos mantuvieron. Con la excusa de la pandemia, el papá del niño retuvo en su casa al pequeño y no ha permitido hasta el día de hoy que su mamá haya podido volver a verle en persona. Unos meses interminables para la artista, quien acaba de celebrar su boda con Larry Ramos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así llegó hoy el bombón asesino al juicio, asediada por los medios de prensa: Y éstas fueron las declaraciones de la actriz al finalizar la audiencia: Muy activa en sus redes, Ninel Conde compartió información en sus historias durante este día tan señalado en el que peleó por recuperar a su pequeño. Después de compartir las fotos que presentó para comprobar que ella fue víctima de malos tratos, acompañadas con las palabras de Medina, quien se refirió a las marcas como posibles señales de sus cirujías, ella escribió bajo las imágenes: "¡Mentiroso! ¡Cobarde!". Image zoom Con este texto, resumió a su manera lo que había sucedido durante la audiencia, representando la conversación del abogado de Medina con el juez: Image zoom Y añadió su razonamiento ante las acusaciones hechas sin fundamento, según su juicio. Image zoom También nego rotunda que hubiera hablado mal de la prensa, como al parecer sugirió su ex: Image zoom Toda una lucha sin cuartel que por fin se acerca a su final y cuya resolución reside en manos del juez, ya que Medina se negó, según afirmó Conde, a llegar a ningún acuerdo el día de hoy. La mamá de Emmanuel ruega que se haga justicia pronto para volver a ver a su pequeño a solas, sin que esté presente su papá como sucede cuando han realizado videoconferencias. Por su parte, Giovanni Medina compartió en su cuenta de instagram un pedacito del programa de Bisogno con comentarios de los reporteros que favorecían poco al personaje de Ninel: "Poco que agregar", resumió dejando que otros hablaran por él. Además, compartió en sus historias a su hijo disfrutando de una feliz merienda, con una leyenda que sonaba a victoria: "Celebrando la vida", escribió. Image zoom Credit: IG Giovanni Medina Algo que Ninel Conde se apresuró a desmentir: Image zoom Credit: IG Ninel Conde Un día de muchas emociones para la famosa artista, que espera que la justicia se decante finalmente por favorecer a una madre separada cruelmente de su hijo. ¿Qué pasará ahora?

