¡Audio comprometedor podría probar que Giovanni Medina paga testigos contra Ninel Conde! ¿Son falsos los testigos que presenta el papá de Emmanuel ante el juez, para vencer al bombón asesino en plena guerra por la custodia de su hijo? Esta conversación con el chófer de Ninel podría comprobarlo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Continúa la guerra entre Ninel Conde y Giovanni Medina por la custodia de su hijo, Emmanuel, el niño a quien su papá retuvo en casa con la excusa del comienzo de la pandemia y a quien la actriz no ha logrado volver a ver desde entonces. Un triste caso que tiene dividido a la opinión pública y que se debate ahora frente al juez. Image zoom Credit: Mezcalent Además de sus rencillas personales, la miembros de la pareja que el desamor convirtió en enemigos, han logrado que el caso sea tan mediático que incluso filtran información por ambos lados para desprestigiar al contrincante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que Giovanni Medina tiene en su último post un programa de televisión hablando mal contra su ex, así compartió hoy una prueba favorable hacia la mamá de Emmanuel el programa de Suelta la sopa: “Se filtra este audio con el que Ninel Conde intenta demostrar que Giovanni Medina supuestamente pagó a dos de sus exempleados para que le dijeran al juez que es una mala madre”, leía el texto bajo el clip en el que puede escucharse perfectamente la conversación entre la artista y su chófer. Image zoom Credit: Instagram/Giovanni Medina “Hace pocos días, el empresario había presentado testigos que aseguraban que el bombón asesino no sabe cuidar a su hijo”. Entre los testigos, Yuri, la niñera de Emmanuel durante cinco años en casa de Ninel, quien vive ahora en casa de Giovanni. ¡Parece telenovela, pero no! Con razón dicen que la realidad supera la ficción. Aquí la grabación aparecida en el programa arriba mencionado: “¿Pero o sea qué te decía?, ¿cuál fue la propuesta de ella?” se escucha a Ninel preguntándole a su chófer. “Que el señor iba a proceder contra Vd. y que necesitaba apoyo, que si podía contar conmigo para que dijera cómo nos trataba y que no se qué, porque pues tenía la situación de lo del niño”, le contesta él. “Que me comunicara con él”, continuó. “Y ya fue cuando me dijo, ‘pues es el momento de actuar contra ella, solo te pido discreción y pues ya para proceder contra ella’, me dijo” aseguró al acabar la grabación. ¡La polémica está servida! Gane quien gane, este conflicto no será de los que se zanjen fácilmente, ni con la decisión del juez, cualquiera que ésta sea.

