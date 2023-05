Ninel Conde estalla por críticas a uso de bótox. Esto dijo Los señalamientos hacia Ninel Conde por su aspecto físico no paran. Ahora la actriz dio una respuesta que dejó sin palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace tiempo, Ninel Conde ha sido centro de críticas y polémicas por mostrar diversos cambios en su rostro; incluso, han dicho que su cuerpo es producto del bisturí. De hecho, ha sido comparada con otras famosas que, se rumora, han abusado de los tratamientos estéticos y el bótox. Ante ello, la cantante no dudó en enfrentar a sus detractores de manera directa. "Y ustedes cómo saben cuándo te pones mucho botox", advirtió Conde a los medios de comunicación. "Por ejemplo ¿tu sabes cuál es el efecto? yo te pregunto ¿cuál es el efecto del botox? Yo los invito a que lean, es decir el botox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralicen o se atenúen y no tengan tanta gesticulación". El bombón asesino no dudó en explicar los diversos tratamientos de belleza qué hay en el mercado y pidió que se investigue más sobre el tema para que no se dé información errónea al respecto. "Pero si se refieren a los fillers, al ácido hialurónico o a lo [que sea] mejor hay que leer", enfatizó. Respecto a los señalamientos por su supuesto abuso a este tipo de tratamientos inyectables, la actriz respondió sin temor. "Me da lo mismo [lo que opinen]. La que puede, puede y la que no queso", concluyó. Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Ninel Conde/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No se parece a ella"; "¡¡Es muy extraño el por qué cambian tanto!! Ella en algún momento estaba hermosa. ¡¡No se entiende!!"; "Pensé que era un trans"; "Hoy vi su antes y después y me quedé triste porque era tan hermosa; ahora es común como todas las operadas", y "Antes se veía más guapa. Cuando se intervienen mucho ya no se ven natural y pierden el encanto de su belleza", han sido comentarios que le hacen los internautas. Ninel Conde dejó claro que no le importa ni le preocupa lo que digan de ella.

