¿Ninel Conde está alejada de su hijo por el coronavirus? Ninel Conde hizo una fuerte revelación al dar a conocer que durante el aislamiento por coronavirus, que ahora lleva por voluntad propia, no se encuentra con su hijo menor. Ella explicó la razón. Desde hace unos días, Ninel Conde permanece alejada de su hijo menor Emmanuel. La actriz dejó entrever que, si bien está recluida en su casa por la pandemia del coronavirus, no es la razón de la separación; sino por un conflicto con Giovanni Medina, padre del chiquillo. La también cantante ha tenido altas y bajas constantes con su expareja sentimental, pero ahora da a entender que él tiene el control sobre el niño. "Quien me hubiera dicho que tendría horario para poder hablar con mi bebé no se lo creería. Todo se lo dejo al altísimo [Dios]. Él pagará a cada uno conforme a sus actos", escribió Conde en su cuenta de Instagram. "Extrañando muchas cosas como todos ustedes, extrañado a mis hijos, a la persona que me ha cambiado la vida y me ha bendecido tanto en estos últimos días. Te amo hija… te amo hijo… esto también pasará". RELACIONADO: Fans critican el rostro de Ninel Conde y ella responde así Image zoom Por otro lado, el Bombón asesino aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas para que traten de protegerse del contagio del COVID-19 y les pide que permanezcan en casa para proteger también a sus seres queridos. "Pidiéndoles una vez más que no salgan de sus casas", mencionó en un video que subió en la misma red social. "Estamos súper a tiempo para que no se salga de control en nuestro país esta pandemia [por coronavirus]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel Conde invitó a que todos los mexicanos se apoyen para evitar más enfermos. "España e Italia desearían retroceder el tiempo dos semanas como estamos nosotros en este tiempo, justo, para no seguir propagando ese contagio", agregó. "Por favor, no salgan de su casa. Es crucial que entre todos nos apoyemos y no colapsen hospitales, y tantas situaciones que se pueden salir de control. Quédate en tu casa; pon tu granito de arena, no va a ser para siempre. ¡Sí podemos!".

