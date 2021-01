Close

Ninel Conde es víctima de la delincuencia cibernética y sus cuentas en redes son secuestradas Sus perfiles oficiales en Instagram y Facebook han sido hackeados y la actriz no tiene acceso directo a su contenido. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De la noche a la mañana, las cuentas de Ninel Conde en Instagram y Facebook han pasado de ofrecer un rico y entretenido contenido sobre su vida y su carrera a estar completamente vacías. Su oficina de representación informaba a People en Español del vandalismo cibernético del que la actriz y cantante ha sido víctima este fin de semana. "Las cuentas de Ninel Conde han sido hackeadas en Facebook y en Instagram", dice el escrito. "Atención a todos por si ven una publicación extraña", advertían. Image zoom Ninel Conde | Credit: IG/Media Concepts PR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta manera, su equipo anunciaba que la artista ya no puede acceder de ninguna manera a sus perfiles y todo lo que se pudiese publicar a partir de ahora no vendría de parte de Ninel. Image zoom Credit: IG Ninel Conde Por ahora no se sabe cómo, por qué ni quiénes son los piratas cibernéticos que han llevado a cabo este delito, pero la artista ya está manos a la obra para solucionar este inconveniente y poder recuperar sus cuentas.

