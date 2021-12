"No podemos descuidar el gym": Ninel Conde muestra su abdomen de acero para animar a cuidarse en Navidad Ninel Conde sabe bien que entre las fiestas, la alegría, las vacaciones y la buena comida de fin de año a veces nos olvidamos de darle los cuidados necesarios al cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Ninel Conde/Instagram Llegan las Navidades y Ninel Conde sabe bien que entre las fiestas, la alegría, las vacaciones y la buena comida de fin de año a veces nos olvidamos de darle los cuidados necesarios al cuerpo. Por eso la cantante y actriz mexicana ha brindado consejos a sus seguidores para despedir el año en forma. "Este mes unos cuantos romperemos la dieta… ¿estamos de acuerdo? 🤭😅", dijo Conde en Instagram acompañado de unas fotos en el gym, donde luce una figura envidiable y un abdomen de película. "Por eso no podemos descuidar el gym. Así que les dejo tres ejercicios que están en mi rutina semanal y pueden hacer en casa, sin necesitar pesas 💪🏼", indicó la actriz. Según la protagonista de Fuego en la sangre, lo primero que deben hacer son sentadillas. "Mejoran la postura, ejercitamos piernas ¡Y tonificamos el booty! Son buenísimas para entrenar el tren inferior", aseguró. "Otro ejercicio que me encanta son los abdominales. Mejoran nuestra resistencia, el equilibrio y nuestros abs. 😉", indicó. Por último, Conde recomendó no olvidarnos "del tren superior", entre los que se incluyen pectorales, brazos y hombros. "Mi ejercicio favorito para trabajarlo son los push ups o flexiones, no solo trabajas brazos sino muchas otras partes del cuerpo… ¡Un todo en uno! 😂", dijo. Los seguidores se mostraron muy agradecidos con sus recomendaciones y celebraron la espectacular figura que mantiene Conde. "Diciplinada y hermosa Ninel😍"; "qué cuerpazo, divina"; "preciosa siempre corazón", "pues viéndote solo me dan ganas de ponerme en forma", "te ves superhermosa y radiante", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero en los últimos tiempos no todo para Conde ha sido motivo de celebración, ya que se ha visto en conflictos legales por la custodia de su hijo menor, Emmanuel, por su relación con Larry Ramos, prófugo de la justicia estadounidense, que lo acusa de fraude. "Soy una mujer de fe, que siempre se ha topado con adversidades, esta es compleja. Sin embargo, estoy tranquila porque tenemos todos los elementos suficientes para, en su momento, dar las cuentas que se tienen que dar", dijo a inicios de mes.

