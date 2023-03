Ninel Conde es centro de críticas a causa de sus labios Nuevamente, Ninel Conde está en el ojo del huracán a causa de su rostro ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace tiempo, Ninel Conde se ha convertido en centro de polémicas por sus arreglos estéticos en el rostro; así, cada vez que la actriz muestra algún aparente cambio, los señalamientos no se hacen esperar. Ahora, la famosa vuelve a estar en ojo del huracán porque algunas de sus últimas imágenes y en sus apariciones públicas se le ven unos labios muy prominentes que han ocasionado la sospecha de un nuevo procedimiento. Así, los internautas se pronunciaron ante dicho cambio en la cara de El bombón asesino. "Manaaa ¿qué le pasó a tu boquita?"; "Tan linda ella , pero esos labios la descuadran, nada bonitos"; "Cuerpo excelente, solo ya no más labios y lista"; y "Ay nooo Ninel, estabas muy bonita, no te dañes los labios", mencionaron algunos usuarios. NINEL CONDE MAKEUPLINE Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ninel ya parece es Camilo Sesto; con tanto botón se les acartona la piel y cambian su modo de expresión y al rato no serás tú"; "Esos labios grandes ya no están de moda";; "No atendió cuando le dijeron 'no te operes más, Mima, tú no necesitas tanta madre'"; "Ya no te hagas nada en tu carita"; "Mija ¿qué te pasó?"; "¿Por qué tanta insistencia en dañarse los labios de esa manera… no las entiendo"; "¿Qué le pasó con mi Almita Rey en sus labios?", y "Esto es lo que sucede cuando permiten que la dismorfia se apodere de sus vidas. ¿Qué necesidad tenía de transformarse de esta manera?", agregaron. Ninel Conde prefiere no poner atención a las constantes críticas hacia su rostro y gusta de presumir constantemente su escultural figura. Además, ha confesado que su situación en el plano personal ha mejorado de manera considerable, sobretodo porque ya puede convivir de manera más constante con su hijo menor Emmanuel.

