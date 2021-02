Close

Ninel Conde congeló sus óvulos ¿quiere tener más hijos? Tras los rumores de un nuevo embarazo, Ninel Conde pone fin a las especulaciones y revela toda la verdad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, se ha rumorado que además de Sofía y Emmanuel, Ninel Conde desea convertirse nuevamente en madre; por ello, había congelado sus óvulos para tener esta opción. Ahora, el Bombón asesino revela si es verdad que llevó a cabo este tratamiento alternativo con apoyo de su actual pareja Larry Ramos. "No es una decisión de él [Larry Ramos]", advirtió Conde al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Es una decisión mía como mujer. Como todas las mujeres tenemos esa opción y es algo sí se acepta". Días antes, la cantante había aclarado que aún no estaba embarazada; incluso, fue cuando reveló que había llevado a cabo este procedimiento "hace seis meses" para tener abierta la posibilidad de ser madre nuevamente. "Lo pensé, y como les conté, lo que Dios disponga", mencionó a la emisión estadounidense Despierta América (Univisión). "Si recuerdan, por ahí [circuló] una foto en la que decían que ya estoy embarazada; lo que hice fue congelar mis óvulos", agregó. "Decían una cosa, pero era otra". Image zoom Credit: (Medios y Media/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel Conde ofreció más detalles de este tratamiento y lo implica. Dejó claro que está satisfecha de haberlo realizado, aunque advirtió que si desea tener otro hijo será en fechas próximas. Mientras tanto, sigue luchando por reunirse nuevamente con Emmanuel del cual está separada desde hace un año. "Es un proceso complejo, pero creo que vale la pena porque ya tienes la seguridad de que tienes tus óvulos y en un momento dado, pues si quieres, obviamente no dentro de mucho tiempo, pero sí se dan las opciones, pues será", explicó. "Es un tratamiento hormonal y te estimulan los ovarios para que se maduren más óvulos que al mes se madura uno".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ninel Conde congeló sus óvulos ¿quiere tener más hijos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.