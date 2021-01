Close

¡Ninel Conde asegura que tendrá un nuevo hijo! La actriz sorprendió a sus fanáticos al abrir su corazón en una sesión de preguntas y respuestas para celebrar el año nuevo desde Cancún... ¡Felicidades! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin ver a su pequeño y acompañada de sus seres queridos en las idílicas playas mexicanas, así pasó Ninel Conde el tránsito de un movidito 2020 a los primeros días de este esperanzador 2021. Luciendo su impresionante físico en bikini, el bombón asesino tomó sus redes para contestar una sesión de preguntas y respuestas, en las que descubrimos su destino para festejar el fin de año, Cancún: “rodeada de mi familia y mi hija”, Sofía Telch. También confesó que no ve a su pequeño Emmanuel, quien continúa con su padre tras una cruda disputa en los tribunales, ya desde “el cinco de abril de 2020”, a quien confesó extrañar “cada respiro de mi vida. Pero sé que pronto Dios acomodará todo en su lugar. En su tiempo. Eso es la fé”, admitió con unas manitas en oración. Image zoom Credit: Instagram/ninelconde Desmintió que ahora mismo estuviera embarazada, pero a la pregunta de si piensa tener otro hijo, la actriz compartió una frase en inglés en la que lo daba por sentado… “You know it!”, compartió. Image zoom Credit: ninel conde/instagram ¿Cómo hace la bella Ninel para estar siempre fuerte a pesar de todo? “La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible”, contestó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También afirmó que oraba para no sentir odio por su ex, mientras aparecía abrazada por su esposo, Larry Hernández, tumbados en la arena, al lado de quien afirmó se siente muy feliz. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos Admitiendo algunos excesos durante la Navidad, aseguró que no sabía cuánto medía ahora su cintura: “No me la he medido en esta época… ¡No me atrevo!” explicó con simpatía. “A finales de enero me mediré”, prometió.

