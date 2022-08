Tras su experiencia con Larry Ramos, Ninel Conde confiesa que ahora tiene "precaución" en el amor Ninel Conde habla abiertamente de cómo maneja sus emociones tras los conflictos románticos por los que ha atravesado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Ninel Conde ha declarado que no ha sido buena para elegir a sus parejas sentimentales, basta recordar que el padre de su hijo menor, Giovanni Medina, le ha quitado la custodia del niño y, hasta la fecha mantienen un proceso legal por esta situación. Por otro lado, la última pareja sentimental de la actriz, Larry Ramos Mendoza, fue señalado en Estados Unidos por ser un presunto estafador y se fugó de las autoridades. Ante ello, la también cantante no dudó en hablar sobre su situación sentimental. "No, no miedo no [tengo al amor]. Precaución, nada más", advirtió Conde a los medios de comunicación. "La burra no era arisca la hicieron". Por otro lado, la famosa se negó a hablar, justamente, de la convivencia con su hijo Emmanuel y del proceso judicial que mantiene con Medina. "De ese tema no puedo entrar en detalles porque es un tema legal y todo lo que diga puede ser usado en contra. Entonces, prefiero seguir adelante con los proyectos y todo, y confiando mucho en Dios que todo vaya mejor", mencionó. "Confío en que todo se va ha acomodar". Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, aprovechó para pronunciarse ante la reciente boda de Jennifer López con Ben Affleck y mostrar admiración hacia la cantante. "Si estás convencida con el mismo que te importa. Con Ben Affleck me casaba no dos, sino cinco [veces]. JLo cásate las veces que quieras, tú puedes hacer lo que quieras", bromeó. Ninel Conde y Larry Ramos Boda – DO NOT REUSE Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos Ahora, Ninel Conde debuta como empresaria y lanzó su línea de maquillaje en Estados Unidos; además, dio a conocer que está preparando un reality show donde "soy la productora ejecutiva" y que está negociando para su transmisión.

