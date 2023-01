Ninel Conde causa furor con sexy atuendo blanco Este 2023 parece pintar muy bien para Ninel Conde, quien no dudó en mostrar su belleza con un look que ha causado suspiros y revuelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras diversos conflictos por varios años para ver a su hijito Emmanuel, quien ahora está bajo la custodia de su padre Giovanni Medina, Ninel Conde logró un acuerdo legal, a finales de 2022, para poder convivir con el niño. Ahora, la famosa inicia un 2023 de vacaciones y lo celebra mostrando su escultural cuerpo. El bombón asesino lució, frente a un espejo y en un gimnasio, un ajustado atuendo deportivo en color blanco que deja al descubierto sus horas de entrenamiento. "A pesar de mis vacaciones, el entrenamiento nunca falta", escribió Conde para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Nosotros mismos construimos lo que deseamos". Los comentarios hacia la actriz no se hicieron esperar por parte de los usuarios, quienes la llenaron de halagos ante su envidiable figura. "¡¡¡Bebé yo quiero tener tu cinturitaaaaaa de Ninel Conde, El bombón asesino!!! ¡¡¡Qué bárbaraaaaa!!!", dijo un internauta. NINEL CONDE MAKEUPLINE Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hasta el vidrio se quebró de lo hermosa que eres Ninel"; "Hermosa y muy sensual señorita Ninel Conde"; "Hermosa figura que sigue conservando"; "Siempre bella"; "Es bueno estar en forma"; "¡¡¡¡Cuerpo perfecto escultural!!!! Por dios ¡quiero tener ese cuerpo! ¡Es muy linda!", "Hermosa siempre, bella, un ángel una diosa"; "Hermosa, mujerón, bellísima"; "Eres un amor, belleza", y "Esa primer foto me mató Ninel Conde", fueron otros de los comentarios. Todo parece indicar que la también empresaria inicia este 2023 con el pie derecho y con la posibilidad de poder convivir con sus dos hijos. De hecho, Ninel Conde mencionó públicamente que pasaría las fiestas decembrinas con su primogénita Sofía, con quien mantiene una excelente relación.

