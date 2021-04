Ninel Conde revela cómo va su matrimonio A cinco meses de haber contraído su unión religiosa con Larry Ramos, Ninel Conde habla de cómo ha sido esta relación sentimental. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 28 de octubre de 2020, Ninel Conde realizó una inesperada unión matrimonial religiosa con Larry Ramos. Sin embargo, la pareja sentimental de El bombón asesino ha estado inmerso en una serie de escándalos relacionados con supuestos fraudes que se llevaron a cabo en Estados Unidos. A cinco meses del enlace ¿cómo ha ido la relación sentimental? "¿Sí? [cinco meses]. Traen más la cuenta los del programa [Hoy] que yo", mencionó Conde a la emisión mexicana Hoy (Televisa). "Bien. Entre pandemia, con este proyecto [canción y video con Juan Magal] y tanta cosa, como que se pasa todo muy rápido. No he tenido tiempo de vivirlo como debiese, pero ya habrá tiempo". Pese a esta declaración, la también cantante intentó evadir, por todos los medios, el tema sobre su actual pareja sentimental y se concentró en hablar sobre la canción "Tú me pones a pecar". Aprovechó para revelar su secreto para lucir una figura envidiable en el mini bikini que utilizó durante la grabación del audiovisual. "Me puse dos meses a dieta", confesó. Ninel Conde y Larry Ramos Boda – DO NOT REUSE Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me discipliné cañón. Me tocaba viajar y, ya saben, con mis sobrecitos y todo mundo decía 'no seas payasa'", relató. "Lo haces para bajar el porcentaje de grasa porque en bikini no es fácil [lucir bien]. Todo lo que tapa ayuda, pero cuando es en bikini, ni como ayudarlo a uno. Entonces, tratas de bajar porcentaje de grasa y subir musculito para que cuando muevas [el cuerpo, todo esté firme]". De momento, Ninel Conde, además de promocionar este nuevo sencillo, sigue realizando sus diversos compromisos profesionales.

