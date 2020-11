Close

Conoce a los expertos que lograron rehacer la decoración de la boda religiosa de Ninel Conde en horas Por Carole Joseph Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía de Jaime González y Alfonso Helfon Alfonso Helfon y Jaime González (izq.), dueños de la compañía González-Helfon, fueron los wedding planners encargados de realizar la decoración de la boda religiosa de Ninel Conde y Larry Ramos. El dúo tuvo que enfrentarse a muchos retos pues el recinto que habían decorado para la ocasión en Ciudad de México le cerró sus puertas a los novios e invitados apenas unas horas antes de su llegada. Empezar galería Años de experiencia Image zoom Credit: Cortesía de Jaime González y Alfonso Helfon "Tenemos 20 años en el mercado haciendo bodas. Nos hemos posicionado en el mercado como el despacho más grande de bodas en México. Hacemos las bodas de celebridades como la de Jacky Bracamontes, Ximena Navarrete, Claudia Álvarez, ahora de Ninel Conde, y de políticos y empresarios", cuenta González en exclusiva a People en Español. "Fuimos los afortunados y elegidos por parte de Ninel en esta boda, que aunque pequeñita por el tema de la COVID-19, ella estaba muy emocionada de realizar esta primera parte". 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio El recinto elegido Image zoom Credit: Cortesía de Jaime González y Alfonso Helfon "[Los novios] son cristianos, entonces fue una bendición cristiana y escogimos como recinto el Museo Casa de la Bola que está ubicado en el centro de la Ciudad de México", narra González. "Un museo en donde había un contrato de por medio y en donde se estaban realizando bodas pequeñas, bodas con medidas [para evitar contagios de la] COVID-19". 2 de 8 Applications Ver Todo Mesas de seis personas Image zoom Credit: Cortesía de Jaime González y Alfonso Helfon "Nuestro montaje era [de] mesas de seis personas, como lo pide el museo y como lo pide el gobierno", continúa. "[Aunque] contábamos con todas las medidas por el lugar, con base en lo que establece el gobierno, tuvimos la desafortunada experiencia de que el alcalde de la delegación Miguel Hidalgo decidió no dar el permiso". 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Me caso porque me caso Image zoom Credit: Cortesía de Jaime González y Alfonso Helfon "Lejos de ponernos a investigar teníamos que solucionar el asunto y fue en una llamada con Ninel [que] exploramos diversas opciones. Ninel ya estaba vestida y alborotada. Estaba guapísima", recuerda González. "Nos dijo: 'Hoy sí o sí me caso'. Vimos la opción de aplazarla un día para tener un poco más de tiempo. Iba a ser muy retador y complicado cambiar de lugar. Ninel [me dijo] que nos cambiábamos a casa de una amiga de ella [al] otro extremo de la ciudad". 4 de 8 Applications Ver Todo Sí se puede Image zoom Credit: Cortesía de Jaime González y Alfonso Helfon "Llegué a la casa, vi cuál era el lugar óptimo para poder hacer el evento y después vino la mejor complejidad: no permitían el acceso de los camiones. Es un fraccionamiento, tienes que pasar por un personal de seguridad y estaban temerosos de que ellos también fueran a pasar por alguna consecuencia [por el coronavirus]", narra González, quien al final logró pasar con su equipo de trabajadores y montaron todo de nueva cuenta en tan solo una hora y media. "Puedo decirte que fue un trabajo heroico de todos los chavos que trabajan con nosotros: floristas, gente de apoyo, gente que carga. Imagínate el cansancio de que ya estaba montado el evento en otro lugar y desmontar para volver a montar en el otro". 5 de 8 Applications Ver Todo Se logró Image zoom Credit: Cortesía de Jaime González y Alfonso Helfon "La ceremonia religiosa quedó muy bonita porque el lugar se prestaba; es una casa con una doble altura, con un gran candil de estilo victoriano que colgaba arriba de los novios. Hicimos un arco de flores", dice orgulloso González. "Tuvimos listo todo 15 minutos antes que entraran los invitados. Durante la ceremonia se terminaron de montar las mesas, las flores, las velas, la iluminación, la música". 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ganó el amor Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos "[Los] tíos [de Ninel] son los que cantaron, un grupo muy bonito", narra González. "Las ceremonias cristianas son muy alegres, [hay] muchos cantos, la gente aplaude. Es otro mood a cualquier otra ceremonia". 7 de 8 Applications Ver Todo Dulce y romántico Image zoom Credit: Cortesía de Jaime González y Alfonso Helfon "Ninel quería algo muy romántico. Teníamos candelabros antiguos de herrería con velas muy altas, unas mesas de espejos", evidencía el wedding planner. "Sillas con fundas de lentejuelas pequeñitas, y adaptamos todo eso a como pudimos en la casa. Pero la decoración era sobre la línea romántica [que] Ninel quería; algo sweet". 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Conoce a los expertos que lograron rehacer la decoración de la boda religiosa de Ninel Conde en horas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.