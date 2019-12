Ninel Conde a sus detractores: “Antes de [criticar] que se vean en un espejo… que pasen menos tiempo odiando” ¿Qué hay detrás de la sexy Ninel Conde? La artista responde a sus haters. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Ninel Conde sabe muy bien lo que es ser blanco de críticas, ya sea por sus fallidas relaciones amorosas o sus visibles cambios en el rostro. Sea lo que sea, pero la actriz y cantante hace oídos sordos y continúa con la cabeza en alto trabajando para mantener a los suyos. En una íntima entrevista, People en Español habló con este bombón que de asesino no tiene nada. ¿Cómo cierras el año profesionalmente hablando? Estamos presentando el nuevo show, también en este momento estoy en dos obras de teatro Cleopatra metió la pata y Las Arpías, no me queda más que estar agradecida con el público que es por el que trabajamos y con las empresas y gente que confían en mí. Image zoom ¿Cómo está Ninel Conde como mujer, cómo está tu corazón? Mi corazón siempre está lleno de amor. Ninel, la artista y la cantante son iguales en el escenario, se entrega a su público. En la vida personal, vuelco mi amor a mis hijos, a sus vidas, sus necesidades, a mi hogar, a lo que le da paz a mi corazón y mi alma. Image zoom Instagram Ninel Conde Las redes sociales hoy más que nunca llegan a herir con tanto bullying. ¿Qué les dirías a tus detractores que te critican en forma tan negativa? Les diría que antes de hacerlo se vieran en un espejo, que ellos también son seres humanos con defectos y virtudes, [seres] que también ríen y lloran, que también celebran victorias y lloran derrotas. Les diría que sean más humanos, que con el dedo que apuntas, te apuntan a ti. Les diría ‘pasa menos tiempo odiando y pasa más tiempo amando lo que te gusta'. Ese sería el mensaje. Advertisement

