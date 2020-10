EXCLUSIVA: Ninel Conde se casa de nuevo ¡mira las imágenes de la petición de mano! Ninel Conde revela todos los detalles de su petición de mano y da a conocer algunos datos personales de su prometido, Larry Ramos Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace ocho meses, cuando Ninel Conde no quería saber más del sexo opuesto y estaba dedicada a sus hijos, Sofía Telch y Emmanuel, apareció en su vida Larry Ramos para devolverle la ilusión en el amor. Desde entonces, la relación se ha consolidado hasta el punto de que Ramos quiere llegar al altar con el Bombón Asesino, a quien le pidió matrimonio. “Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche”, relató Conde a People en Español. “Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y [Larry] sacó el anillo de su saco”. Image zoom Cortesía de Ninel Conde SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿La respuesta de Conde? Un sí rotundo. “Fue de los mejores días de mi vida”, confiesa la actriz, quien se enamoró del empresario en el momento en que lo conoció durante una cena en Miami y no parece haberle hecho cambiar de parecer las controversias en que parece estar envuelto Ramos, a quien se acusa de no pagar la manutención de un hijo en México y presuntamente tiene varios pleitos legales abiertos. “Todos los días me demuestra su cariño, me hace sentir especial, me apoya en todo. Me hace saber que me admira”, confesó. Image zoom Cortesía de Ninel Conde “Es simpático, divertido, supercariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene superritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo superrápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es supertrabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y supermaduro emocionalmente”, agregó. Image zoom Cortesía de Ninel Conde Conde explicó que Ramos le regaló el viaje a Turquía para celebrar su cumpleaños, sin anticipar que había otro motivo. "Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él”. Image zoom Cortesía de Ninel Conde De llevarse a cabo, este sería el tercer matrimonio de Conde, quien estuvo casada con el actor Ari Telch, padre de su hija mayor, y posteriormente con el empresario Juan Zepeda. Image zoom Cortesía de Ninel Conde Conde aceptó la propuesta de matrimonio mientras sigue enfrascada en un proceso judicial para recuperar la custodia del pequeño Emmanuel, quien vive desde hace meses con el padre, Giovanni Medina. “Lo único que me falta para ser plenamente feliz es tener a mi bebé [Emmanuel] conmigo”, concluyó.

EXCLUSIVA: Ninel Conde se casa de nuevo ¡mira las imágenes de la petición de mano!

