¡Giovanni Medina se defiende de ser tildado de agresor tras tremendas fotos de Ninel Conde! Volverán a verse las caras el martes... Este nuevo episodio hace que el ambiente se tense aún más entre ambos, después de las duras fotos compartidas de la artista para comprobar violencia doméstica. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ninel Conde y Giovanni Medina mantienen una cruenta lucha por la custodia de su hijo en común, quien reside con su padre desde que comenzó la pandemia y a quien su mamá no ha podido volver a ver hasta el día de hoy. Image zoom Credit: Instagram/Giovanni Medina En las últimas horas se filtraron varias imágenes de Ninel Conde en los medios, donde la actriz aparecía llena de cicatrices y hematomas, justo después de que ella alegara haber recibido malos tratos con anterioridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas fueron algunas de las fotos compartidas que vieron la luz en las últimas horas: Tan pronto las redes comenzaron a hacerse eco de esta nueva polémica entre Ninel Conde y su ex, Giovanni Medina tomó su cuenta de Twitter para exponer su versión de los hechos y deslindarse por completo del tema: “A raíz de las imágenes expuestas esta tarde en las que aparece mi contraparte en mal estado, primeramente expreso que lamento cualquier circunstancia que lo haya ocasionado. En segundo término, niego categóricamente tener conocimiento o relación con dichas imágenes”, comenzó. Image zoom Credit: Instagram/Giovanni Medina “Solicito a la prensa a no dar paso a información oscura y que pretende confundir. Jamás he sido denunciado por agredir a ninguna persona, hombre o mujer. Esta dolorosa campaña pretende desviar la atención de verdaderos delitos, así como hacerme daño”, continuó. “Mi equipo legal está instruido para ejercer acciones en contra de quienes me relacionen con dichas imágenes sin sustento o denuncia directa de alguna persona”, dijo antes de dar las gracias por la atención a sus seguidores. Image zoom Credit: Instagram/Giovanni Medina Después añadió en otro tuit: “En 7 años, las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos 'moretones' o coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometió a diversas cirugías estéticas”, finalizó. Este último comentario caló en los usuarios de las redes, que repitieron hasta la saciedad el argumento de una posible cirugía plástica para justificar las imágenes. Ahora, todo este nuevo giro está en manos de la justicia y, según aseguró Suelta la Sopa, Medina y la esposa de Larry Ramos volverán este próximo martes a verse las caras en la corte.

