Ninel Conde podría firmar un acuerdo de convivencia con su hijito Emmanuel Tras tres años de estar alejada de su hijo menor Emmanuel, Ninel Conde podría lograr un recurso legal con su ex Giovanni Medina para regularizar los encuentros con el niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que desde hace tres años, Ninel Conde está separada de su hijo menor Emmanuel; incluso, poder reunirse con él se había convertido en un asunto desgastante para la famosa, quien denunció en diversas ocasiones que el padre del niño, Giovanni Medina, se había encargado de ponerle obstáculos para la convivencia con el menor. Ahora, parece que todo va caminando y existe la posibilidad de que El bombón asesino pueda tener reuniones familiares con el pequeño, debido a que está en trámites para firmar un acuerdo de convivencia. "Como es un tema delicado, no quiero entrar en detalles", advirtió a los medios de comunicación. "Lo importante es que Emmanuel está bien y que tenga un futuro lindo, y no agregarle pierdes piedras al costal de tantas cosas que hay detrás", continuó. "Si he podido hablar con él y lo he podido ver". La actriz considera que "todo con el tiempo se tiene que acomodar" y ahora parece que la situación como madre está tomando un buen rumbo, debido a que lo que más le importa son sus vástagos. "Traigo cosas positivas, lindas. Lo importante es que mis hijos estén bien", mencionó. Ninel Conde Credit: Cortesía Media Concepts PR / Enrique Tubio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la también cantante dio detalles de cómo va la relación con su primogénita Sofía. "Mi hija está perfecta, está trabajando, va a hacer una maestría. Vive conmigo, estamos bien y nos vamos a ir de viaje", reveló. "Es mi orgullo; es muy trabajadora. Trato de apoyarla en lo que necesite. Estoy muy orgulloso, estudió dos carreras. Dándole gracias a Dios por mis hijos". Ninel conde y su hijo Credit: Instagram Ninel Conde dejó claro que no está en busca del amor, debido a que sus experiencias pasadas la han hecho ser más cuidadosa y de momento, prefiere estar sola. "Un año tres meses [soltera], la burra no era arisca, ya aprendí. No estoy buscando [novio]. Pretendientes hay varios, de varias nacionalidades, pero no", concluyó.

