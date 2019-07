En México más de 40 niñas han sido registradas con el nombre Yalitza El gobierno del estado registró un aumento en los recién nacidos bautizados como Yalitza a partir de febrero. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Luego de un año de reconocimientos y atención mediática, el impacto cultural de la premiada película de Alfonso Cuarón, Roma, también se está sintiendo de una manera más permanente: en el estado de México este año, un total de 46 niñas han sido nombradas en honor a la protagonista del filme, Yalitza Aparicio. Específicamente en el estado de Oaxaca, se reportaron 19 con el nombre Yalitza Aparicio. El gobierno del estado registró un aumento en los recién nacidos bautizados como Yalitza a partir de febrero, el mes en que la actriz fue nominada para un Premio de la Academia. Solo en marzo, 13 niñas recibieron el nombre de Yalitza por sus padres en el estado. Regina Cayetano y Narciso de Loma Vicente Guerrero en Jiquipilco nombraron a su hija Yalitza debido a su admiración por la actriz, de quien esperan se convierta en un de ejemplo para su hija. El director del Registro Civil de Oaxaca, Cristian Hernández Fuentes dio a conocer que la mayoría de estos registros se han hecho en la zona del Istmo de Tehuatepec. “Creemos que es por la fama, por la admiración o por el orgullo que tienen muchas familias de tener a una paisana tan famosa que ha logrado alcanzar sus sueños”, dijo Hernández. Yalitza Aparicio continúa marcando tendencia. ¡Enhorabuena! Advertisement EDIT POST

