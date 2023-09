Conoce a Nikko, el guapo hijo mayor de la prometida de Jeff Bezos, Lauren Sánchez La periodista mexicoamericana que ha conquistado el corazón del multimillonario fundador de Amazon, es mamá a tiempo completo. Aquí te presentamos a su primogénito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien la vida de Lauren Sánchez y Jeff Bezos acapara titulares en todo el mundo, pocos saben que la periodista de raíces mexicanas tiene dos hijos, uno de ellos ya mayor de edad. Se trata de Nikko González, de 22 años y fruto del matrimonio de Sánchez con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez, quien tiene ascendencia portuguesa y argentina, según ESPN. Nikko tiene un hermanos de madre y padre, Ella Whitesell, de 17 años, mientras que tiene otros tres hermanos del lado de su papá tiene: Malia, River y Sophia. Si bien el primogénito de Sánchez mantiene un perfil bajo en sus redes sociales, en algunas ocasiones comparte fotos de los eventos en los que participa y de sus encuentros con amigos. En una de sus fotos más recientes en su cuenta de Instagram, mostró cómo colabora con una organización filantrópica cuya misión es ayudar a los niños en situaciones vulnerables en la región de la frontera con México. "Agradecido a la comunidad @thisisabouthumanity por permitirme el honor de ayudar a preparar comidas en su cocina de socorro. Están teniendo un impacto tremendo, proporcionando 3,100 comidas diarias a niños y familias en 19 refugios en la frontera entre Estados Unidos y México. En camino de servir 1 millón de comidas al año", escribió en su Instagram. El joven disfrutó este lunes de Sánchez de una cena especial en compañía de su mamá, quien le dedicó un adorable mensaje. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Nikko González y Lauren Sánchez Credit: Instagram | Lauren Sánchez "Si alguien alguna vez me pregunta acerca de una velada increíble, esta noche sería una de ellas", escribió Sánchez. Luego etiquetó a su hijo y escribió: "Eres mi mundo entero".

