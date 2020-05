La estrella de telerrealidad Nikki Bella revela que fue violada dos veces durante su adolescencia En su nuevo libro, la estrella de telerrealidad de raíces mexicanas Nikki Bella revela que fue violada dos veces cuando era una adolescente. Los detalles. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nikki Bella, de 36 años, revela que fue violada dos veces durante su adolescencia. En su nueva autobiografía Incomparable, co-escrita con su hermana gemela Brie— la estrella del reality show Total Bellas, cuenta los detalles del abuso sexual que sufrió años atrás. Según Nikki, se sintió avergonzaba y culpable después de estas amargas vivencias, por lo que prefirió guardar silencio hasta ahora. A los 15 años, revela que fue violada por otro estudiante de su escuela secundaria, a quien ella consideraba "un amigo". Luego, a los 16 años, fue violada por un hombre mayor, de edad universitaria, que la drogó. "Cuando algo así te ocurre, entiendes lo que es la mentalidad de 'culpar a la víctima' y lo fácil que es sentir vergüenza en vez de enojo, y lo fácil que es pensar que tú podrías haber hecho algo para detenerlo", dice en el libro. Bella, quien espera su primer bebé, habló con PEOPLE sobre cómo ha logrado superar estos traumas. Image zoom (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Cuando eso me pasó, yo inmediatamente me sentí tan avergonzada y me culpé a mi misma y por eso quise mantenerlo en secreto", admite. Esto generó una gran inseguridad en Nikki. "Empecé a perder la confianza en mi misma, empecé a faltarme el respeto", añade. Cuando era más joven también tuvo relaciones amorosas en las que permitió que otros le faltaran el respeto. "Yo iba a terapia", recuerda. Sin embargo entendió que para verdaderamente sanar tenía que compartir estas vivencias. Cuando empezó el movimiento #MeToo, sintió la responsabilidad de contar su verdad con la esperanza de ayudar a otras mujeres más jóvenes que le mostraban su admiración. Nikki reveló a PEOPLE que cuando cumplió los 28 años y comenzó una nueva relación fue que comenzó a entender lo que era el respeto entre una pareja. Al mirar a su hermana Brie, asegura que anhelaba "los límites" que ella tenía, y cómo se respetaba a ella misma y exigía respeto de los demás. Nikki admite que mantener en secreto el abuso sexual que sufrió en su adolescencia, marcó negativamente su vida. El nuevo libro también narra como fue la niñez de las hermanas gemelas y cómo las estrellas de lucha libre WWE lograron vencer obstáculos y encontrar su misión en la vida. Nikki —quien encontró el verdadero amor junto a su pareja, el bailarín ruso Artem Chigvintsevwith— espera que su autobiografía le enseñe a quien la lea a sentirse como "la heroína de su propia historia, capaz de conquistar lo que quiera". Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de abuso sexual, llame a la Línea Nacional Contra el Abuso Sexual al 1-800-656-4673 o visite online.rainn.org.

