Una concursante favorita de America's Got Talent muere a los 31 años Jane 'Nightbirde' Marczewski, una de las favoritas del concurso America's Got Talent, falleció este domingo a los 31 años luego de librar una fuerte batalla contra el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jane 'Nightbirde' Marczewski Jane 'Nightbirde' Marczewski | Credit: terrycrews/Instagram Jane Nightbirde Marczewski, una de las aspirantes favoritas del concurso America's Got Talent, falleció este domingo a los 31 años luego de librar una fuerte batalla contra el cáncer. Terry Crews, presentador del famoso programa, compartió con pesar la noticia en su cuenta de Instagram. "Nos entristece enterarnos del fallecimiento de @_nightbirde. Nuestras condolencias van para su familia y amigos más cercanos en este momento difícil. Te amamos, Nightbirde", escribió. Cuando el verano pasado la joven se presentó a la audición del reality, declaró públicamente que padecía de cáncer en los pulmones, la columna vertebral y el hígado. "Tengo un dos por ciento de posibilidades de supervivencia, pero el dos por ciento no es cero por ciento. El dos por ciento es algo, y desearía que la gente supiera lo increíble que es", dijo. Nightbirde se robó el cariño de los jueces y el público por su voz y su canción original "It's Okay", que habla de la lucha contra esta enfermedad. Ante esta terrible noticia, varios de los jueces del programa han enviado sus condolencias, entre ellos Sofía Vergara. "Descansa en el poder @_nightbirde. Perdimos una estrella brillante hoy, fuiste una verdadera inspiración para todos. Enviaste tanto amor a toda la familia y amigos de Nightbirde. Ella fue algo especial", dijo la colombiana en Instagram. Por su parte, el equipo de AGT compartió en sus redes un mensaje dedicado a la joven. "Tu voz, tu historia y tu mensaje tocaron a millones. Nightbirde siempre será un miembro de la familia AGT. Descansa en paz, Jane", comunicaron. A la joven nacida en Ohio se le diagnosticó un cáncer de mama por primera vez en 2017. Dos años después, los doctores le dijeron que le quedaban tres meses de vida, pero no fue hasta el pasado mes de agosto que se retiró del concurso tras agravarse su estado de salud. "Desde mi audición, mi salud ha empeorado y la lucha contra el cáncer exige toda mi energía y atención", dijo Nightbirde en su cuenta de Instagram. "Estoy muy triste de anunciar que no podré continuar en esta temporada de AGT". "La vida no siempre da descansos a quienes lo merecen, pero eso ya lo sabíamos", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando el pasado mes de septiembre se emitió el final de la temporada, la cantante dijo: "Es muy difícil para mí no estar en el escenario de @agt para las finales de esta semana", sostuvo. "Apuesto a que nunca viste a alguien ganar tanto y perder tanto al mismo tiempo. No es así como se suponía que iba a ser la historia".

