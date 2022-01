"Con tanto billete y todo roto", nieto muestra el sillón de Vicente Fernández y le llueven críticas Un nieto de Vicente Fernández comparte una foto del sillón de Don Chente en el rancho Los Tres Potrillos, pero a los seguidores no se les escapó un detalle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: IG/Vicente Fernández A la familia de Vicente Fernández le está costando muchísimo trabajo superar su partida. Cada detalle del rancho donde vivió el cantante les recuerda al patriarca, incluso el sillón donde solía sentarse a disfrutar de sus animales. Uno de sus nietos, hijo de Vicente Fernández Jr. y quien lleva su mismo nombre, compartió en Instagram una foto del sillón de Don Chente en el rancho Los Tres Potrillos, pero a los seguidores no se les escapó un detalle: el mal estado en que se encuentra el mueble. Muchos repararon en que a pesar de la fortuna que amasa la familia, resulta increíble que el artista se sentara en un sillón roto. "Con tanto $$$ y tiene sillón para la basura"; "con tanto billete y todo roto"; "hubieran comprado uno nuevo, tienen billete para cambiarlo cada 6 meses ahí se ve lo miserables que son"; "Qué horror con tanto dinero y no pudieron comprar un sillón para el Chente", fueron algunos de los comentarios críticos. Otros vieron en la imagen del sillón algo muy especial y dejaron emotivos mensajes al cantante. "El lugar preferido del nuestro querido Vicente, cuántas veces se inspiró cantando, abrazos viejón te extraño"; "si es lo que me imagino, ese sillón es invaluable 😢😢"; "eso duele al ver sus lugares preferidos"; "el sillón favorito de Don Vicente!"; "el trono del Rey ❤️", dijeron. Como el resto de su familia, se ve que el nieto, identificado en Instagram como Vicente Fernández IV, ha sentido increíblemente la pérdida de su abuelo, y no deja de recordarlo en sus redes sociales. "Va estar difícil vivir sin ti tata. Tengo el alma hecha pedazos. Un pedazo de mí se va hoy contigo. Gracias por enseñarme hacerme hombre, a nunca darme por vencido. A hacer humilde. Gracias por todas las ensañas que me diste. Te llevo en en mi corazón y en mi piel el resto de mi vida. El honor de llevar tu nombre es un privilegio", escribió el nieto tras la muerte de Don Chente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Charro De Huentitán falleció el pasado 12 de diciembre en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, tras complicaciones de salud por una caída que sufrió en agosto en el rancho donde vivía, y donde hoy descansan sus restos.

