La nieta de la reina Isabel II se ve obligada a cancelar su boda por culpa del coronavirus Beatriz de York, hija del príncipe Andrés de Inglaterra, ha suspendido su enlace con Edoardo Mapelli Mozzi previsto para finales de mayo debido al coronavirus. Una triste noticia llega desde el palacio de Buckingham. La boda entre la princesa Beatriz y su prometido Edoardo Mapelli Mozzi se cancela. Debido a la expansión del coronavirus y el peligro de dicha pandemia, la pareja ha decidido anular su enlace hasta que la situación esté bajo control. Así lo ha confirmado la revista PEOPLE. La ceremonia entre la joven de 32 años y el magnate, de 37, estaba prevista para el próximo 27 de mayo en la capilla real del palacio Saint James, con una posterior recepción en los magníficos jardines de Buckingham. Un auténtico detalle y regalo de la reina Isabel II. Todo eso tendrá que esperar hasta nueva orden. La situación de extrema gravedad así lo requiere y los enamorados no han dudado en dar este paso responsable y necesario. Una persona cercana a la pareja informó a nuestra revista hermana que "no están pensando en la boda en estos momentos, ya habrá tiempo para buscar fecha pero no todavía". El anuncio coincide con la decisión del gobierno británico de prolongar el confinamiento de sus ciudadanos al menos tres semanas más. La pareja anunciaba feliz su compromiso el pasado mes de septiembre con unas preciosas fotografías de la pedida en las redes oficiales del ducado de York y la propia protagonista. Desde entonces la princesa se había centrado en organizar el enlace con toda la ilusión y la complicidad de toda su familia.

