La nieta de José José enternece a sus fans durante el último adiós del cantante en México La más pequeñita de la familia, Elena, la única dieta de José José, de apenas un año fue quien llamó la atención al despedirse de su abuelito. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante José José fue despedido en México por todo lo alto, como su legado merece. Miles de personas se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes para darle el último adiós al Príncipe de la canción. Sus dos hijos, Marysol y José Joel, junto con su madre Anel, exposa de José José estuvieron presente. Su hija menor, Sarita, y su la viuda del intérprete fueron las grandes ausentes. Sin embargo, la más pequeñita de la familia, Elena, la única dieta de José José, de apenas un año fue quien llamó la atención al despedirse de su abuelito, a pesar de no haberlo conocido. Según reveló Marysol a través de una entrevista con Un nuevo día (Telemundo) cuando suplicó a su papá que conociera a la nena, pero nunca sucedió. “Te amo y te extraño. Me has hecho mucha falta, me muero de ganas de poderte ver y de presentarte a tu nieta”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña Elena enterneció a todos los presentes cuando iba en brazos de su madre y se acercó al féretro a entregarle una flor. Image zoom Elena es el fruto del amor de Marysol y el preriodista mexicano Xavier Orozco. La pareja se ha encargado de compartir la foto de la bebé en sus redes sociales. “Elena: hoy que celebras dos meses de haber llegado al planeta, puedo decir que te amo más a cada minuto y te bendigo con todo lo que tu padre y yo somos. Gracias por tu hermosa mirada y tu linda sonrisa. Gracias Papá Dios por este cachito de cielo. Guárdanos siempre en ti. ¡Felicidades chicarrunies!”, escribió Sosa junto a una hermosa imagen de su bebé. El lunes 30 de septiembre, a un día de anunciarse la muerte de JoséJosé, Marysol, que también se dedica al canto, celebró el primer año de Elena a distancia. Como dedicatoria, compartió esta tierna pero desgarradora imagen mostrando la manita de su bebé posada sobre una guitarra. “Elena: Cristo nos ama. Tú en México y yo por estos rumbos, pero en espíritu perfectamente unidas. ¡Feliz primer año, mi hija hermosa! Te amo y te bendigo. Tu mamá”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La nieta de José José enternece a sus fans durante el último adiós del cantante en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.