Nieta de Arturo Peniche debuta como actriz con solo 4 años La pequeña Alessia sigue los pasos de su abuelo Arturo en la pantalla chica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arturo Peniche no podría estar más orgulloso como abuelo. Su nieta Alessia siguió sus pasos en el mundo del entretenimiento y con tan solo 4 años debutó como actriz. La pequeña acompañó a su abuelo en la grabación de un comercial, que ya se transmite en la pantalla mexicana. Fue la nuera del actor, Kristal Cid, la encargada de dar la noticia en sus redes sociales, asegurando que desconocía que su hija participaría en el proyecto. "Genuinamente cuando la llevé a casa de mis suegros, no sabía que iba a grabar un comercial", aseguró Kristal durante una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. "¿Qué les digo? Lo hizo muy bien y la amo muchísimo. Y no lo he visto, así que ojalá que cuando lo vean, me lo graben completito y me lo manden". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arturo Peniche actuó con su nieta Alessia Arturo Peniche y su nieta Alessia | Credit: Instagram/@arturopenicheof La niña no es una desconocida a las cámaras y reflectores, ya que además de su famoso abuelo, su padre Brandon Peniche también se destaca ante el lente como actor y modelo. Pero de acuerdo a las declaraciones de sus progenitores, Alessia heredó no solo los rasgos físicos del primer actor, sino también su talento. Arturo Peniche actuó con su nieta Alessia Arturo Peniche y su nieta Alessia | Credit: Instagram/@arturopenicheof Desde que se convirtió en abuelo, Peniche no ha dejado de compartir al lado de sus nietos, sobre todo de la pequeña Alessia, con quien tiene un lazo especial, según las imágenes compartidas en las redes sociales. Alessia es la primogénita de Brandon y Kristal, quienes también son padres de Bosco, de 2 años.

