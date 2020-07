"En la cárcel no está": Ex de Grettel Valdéz niega que el marido de la actriz esté detenido en Suiza "Sí tiene una situación que está resolviendo", explicó Patricio Borghetti; "sigue atendiendo las audiencias para este problema que él tiene que resolver". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia de que Leo Clerc, marido de la actriz Grettel Valdéz, habría sido detenido y condenado a 18 meses de cárcel en su natal Suiza ha corrido como la pólvora. La noticia estalló luego de que el televisivo Ventaneando (TV Azteca) reportara que Clerc había incurrido en los delitos de fraude y lavado de dinero. Sin embargo, este miércoles el show Venga la alegría, de la misma cadena televisiva, transmitió una entrevista con Patricio Borghetti, ex de la actriz de telenovelas, donde niega que Clerc se encuentre preso e incluso señala que el suizo permanece en su tierra por una cuestión de salud de su madre. "Ayer hablé con Grettel, ella está un poco afectada por cómo se dio la información, pero tranquila"; Leo no está en la cárcel", afirmó el conductor. "Eso a mí me consta porque ha estado él hablando con [mi hijo] Santino vía FaceTime". Sin embargo, el ex de Valdéz aceptó que hay algo que está reteniendo a Clerc y que requiere de su inmediata atención. "Hay situaciones legales en las que yo no me puedo meter. Sí existe una situación que él está resolviendo", afirmó sin entrar en pormenores. "El no está en la cárcel porque ayer se comunicó conmigo, ayer me llamó desde Suiza, un poco angustiado, avergonzado para explicar cuál era la situación para que yo me quedara tranquilo también como papá de Santino de que todo lo que se estaba diciendo no era real". "Sí tiene una situación que está resolviendo", recalcó Borghetti, pero aclaró que esta no impide que Leo salga del país alpino cuando él guste. "Él podría regresar a México cuando quiera a la vez que sigue atendiendo las audiencias para este problema que él tiene que resolver. La situación que ha retenido un poco a Leo en Suiza es algo de la salud de su mamá, él está en su casa en Suiza". Santino, el hijo de Grettel Valdéz y Patricio Borghetti, cumplió 12 años esta semana: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Borghetti asegura que Valdéz sabía de la situación que estaba ocurriendo y que se había discutido con su marido. "Ella ya sabía, era algo que ella y él tenían platicado y sí obviamente está sacada de onda de cómo se manejó porque obviamente una cosa es decir 'cierta persona tiene una demanda y está resolviéndolo por la vía legal, y otra cosa es decir 'está preso' o 'está en la cárcel', porque no es cierto". Dicha versión contrastaría con lo dicho hace unos días al show El Break de las 7 (Univision) donde la actriz confesó que extrañaba a su marido y que éste no había podido acompañarla en su cumpleaños. “Mi marido está atrapado en Suiza”, aseguró, sin dar más explicaciones “No pudo llegar a mi cumpleaños, que es tristísimo”. Grette; Valdéz y Leo Clerc se casaron en 2018 en una boda de ensueño celebrada en el puerto de Acapulco.

Close Share options

Close View image "En la cárcel no está": Ex de Grettel Valdéz niega que el marido de la actriz esté detenido en Suiza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.