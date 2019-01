Niegan que joven presentadora que murió repentinamente de una gripe se opusiera a las vacunas Carolina Trejos La súbita muerte de la periodista conservadora Bre Payton a causa de gripe generó la semana una ola de reacciones puesto que ella manifestado años atrás en Twitter su oposición a las vacunas. En ciertos casos, se culpó de alguna manera a la también presentadora de haber sido víctima de su propia ideología. Ante esas reacciones, el que fuera su jefe en la publicación The Federalist aclaró que Payton, de 26 años, no estaba opuesta a la vacunación. Benjamin Domenech señaló que la desaparecida periodista era tan solo una adolescente cuando escribió el tuit sobre las vacunas y que se había sacado fuera de contexto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Instagram/Bre Payton “Algunos medios han utilizado un tuit suyo de cuando era tan solo una adolescente para describir a Bre como parte del movimiento antivacunas. Esto es extremadamente irresponsable y engañoso”, apuntó en una declaración Domenech, quien aseguró que el famoso tuit no era más que una broma “Bre fue una joven con un buen sentido del humor y en el tuit se burlaba de su estado natal, California, donde estaban disminuyendo las tasas de vacunación. En todos los años en que trabajó con nosotros en The Federalist, donde escribió más de 1.000 artículos, nunca emitió ni una sola nota oponiéndose a la vacunación”, agregó el editor, quien está casado con Meghan McCain, hija del recientemente fallecido senador republicano John McCain. La noticia de la muerte de Payton a tan temprana edad causó una enorme conmoción en amplios sectores del movimiento conservador, en el que era una estrella en ascenso que aparecía a menudo en Fox News, entre otros medios. Una amiga dijo que la encontró inconsciente la mañana del 27 de diciembre en su casa, de donde se la trasladó a un hospital, en el que falleció al día siguiente. Como causas de la repentina muerte citó a una meningitis y al virus H1N1 conocido vulgarmente como la gripe porcina. En su declaración, Domenech cita como causa de la muerte al H1N1. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

