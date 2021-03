El nidito de amor que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez comparten en su reencuentro en República Dominicana Después de anunciar que siguen juntos y unidos, la pareja ha compartido el paradisíaco lugar donde trabajan por sacar adelante su relación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha sido un fin de semana de noticias contrariadas, pero finalmente sus protagonistas, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, acallaron todos los rumores de ruptura. La pareja ha decidido seguir luchando por su amor y tras el revuelo se ha reencontrado en República Dominicana. La artista se encuentra trabajando en el país de su pareja desde donde han compartido imágenes de su nidito de amor. Una espectacular mansión con vistas a una piscina y al mar, un lugar idílico y muy propicio para recuperarse de una etapa complicada. Primero era Jennifer Lopez quien mostraba emocionaba unas vistas paradisíacas de este lugar de ensueño. Y posteriormente era ARod quien hacía lo propio. Un gesto que se puede interpretar como su manera de comunicar al mundo que están bien, juntos y más unidos que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Madre tierra", escribía el exjugador de los Yankees junto a un precioso video en el que enseña orgulloso su tierra de origen. Alex Rodriguez Image zoom Alex Rodriguez | Credit: IG/Alex Rodriguez Alex Rodriguez Image zoom Alex Rodriguez | Credit: IG/Alex Rodriguez Alex Rodriguez Image zoom Alex Rodriguez | Credit: IG/Alex Rodriguez El pasado domingo Alex Rodriguez viajaba a República Dominicana para reencontrarse con Jennifer después de que se hiciera pública su crisis. "Jennifer estaba muy emocionada de verle cara a cara. Realmente quieren que lo suyo funcione, fue un encuentro feliz", dijo una fuente a la revista PEOPLE. alex rodriguez ultima foto con jennifer lopez Image zoom Credit: IG/AROD La pareja continúa allí y por el momento no ha compartido ninguna imagen de ambos. Su prioridad es seguir trabajando en su relación y dejar atrás este bache.

