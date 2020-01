Nicole Vale y sus fotos más románticas con su novio By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Nicole Vale La hermana de Angélica Vale, Nicole Vale, ha estado saliendo con el actor Julián Huergo por cuatro años y parece estar muy enamorada. Estas son algunas de sus fotos más románticas. Empezar galería Nicole Vale y Julián Huergo Image zoom IG/Nicole Vale La hermana de Angélica Vale está muy enamorada de su novio. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Enamorados Image zoom IG/Nicole Vale Vale y Huergo han estado juntos desde el 2015. 2 de 10 Applications Ver Todo Ficción Image zoom IG/Nicole Vale Ambos son actores e incluso han compartido en sets de grabación. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Su vida Image zoom IG/Julian Huergo "El amor de mi vida!! 😍😍😍', expresó el actor en redes. 4 de 10 Applications Ver Todo Con Pancho Image zoom IG/Julian Huergo "Noche de perros con Pancho!!!", compartió el histrión. 5 de 10 Applications Ver Todo ¡Beso, beso, beso! Image zoom IG/Nicole Vale "Y si, cuando buscas algo de alguien, te encuentras con todo menos con lo que buscabas. El amor se da, no se busca ... Y contigo yo lo encontré 💗 te amo mi amor", expresó la mexicana. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement De rumba Image zoom IG/Nicole Vale "Tiempo de boda con mi amor @julian_huergo #party #love #beauty #fun #weddingseason #portrait #truelove #couple #happiness Te Amo!! ❤️", publicó Vale. 7 de 10 Applications Ver Todo Probando suerte Image zoom IG/Nicole Vale La pareja ha compatido fotos de varios viajes; aquí en Las Vegas. 8 de 10 Applications Ver Todo ¡Feliz aniversario! Image zoom IG/Nicole Vale "Festejemos nuestro amor y sigamos de la mano siempre. Me enamoras todos los días. TE AMO. Feliz aniversario. ❤️💗❤️💗❤️💗❤️", expresó la actriz. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Expertos en selfies Image zoom IG/Julian Huergo "Vámonos al #veraNu", compartió Huergo. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Nicole Vale y sus fotos más románticas con su novio

