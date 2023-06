Nicole Betancur, ex de Feid, se defiende tras ser acusada de lanzar indirectas a Karol G La ex de Feid, la influencer y empresaria Nicole Betancur, reacciona tras ser acusada de mandar indirectas a la cantante Karol G. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G, Feid, Nicole Betancur Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images; Lester Cohen/Getty Images for Universal Music Group; Phillip Faraone/Getty Images for CLD PR / White Fox Karol G y Feid aparecieron juntos, tomados de la mano en Miami, disfrutando su amor. A pesar de que Anuel AA, el ex de Karol G, ha intentado recuperar a la cantante colombiana, mostrando públicamente cuánto la extraña. Ahora es Nicole Betancur, la ex de Feid, la que sale a la luz, por un video que publicó en TikTok. En el reel, publicado, a finales de mayo, la influencer y empresaria colombiana dice: "mi amor la verdad es que usted se vería mejor conmigo, pero allá usted y sus malos gustos". ¿Era una indirecta para Karol G, la nueva novia de Feid? Nicole asegura que no, y que lo del video en TikTok fue "sacado de contexto". Feid Credit: Lester Cohen/Getty Images for Universal Music Group "Yo con esa persona terminé hace casi dos años y el único sentimiento que tengo hacia él es mucho amor y gratitud", dijo en un video en sus redes sociales sobre Feid. "Hacia su nueva pareja lo único que puedo tener es mucha admiración de mujer a mujer", añadió sobre 'La Bichota'. Karol G Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nicole Betancur asegura que todo fue un malentendido, y nunca quiso criticar a Karol G. Nicole Betancur Credit: Phillip Faraone/Getty Images for CLD PR / White Fox "Les pido mucha más conciencia, prestarle más atención a lo importante, verificar la información", pidió Nicole. "Ver más allá y no dejarse llevar por todo eso que claramente lo único que quiere causar es polémica, daño, que una persona se vea como no es".

