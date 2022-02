El verano pasado Nicolás Vallejo-Nágera tomó una de las decisiones más drásticas en su vida: ya no buscaría pareja. "Había perdido la esperanza de encontrar a alguien que valiera la pena", asegura el español de 49 años. "Sobretodo aquí en Miami que es difícil encontrar a alguien".

Todo cambió cuando durante una cena con amigos se reencontró con la artista plástica María Clara Mejía, de 43 años. "Empezamos a reconectar y, bueno, llevamos cinco meses de relación, meses muy intensos, y para mí es una relación importante", dice el comunicador también conocido como Colate. "Había perdido la esperanza de conocer alguien bueno. No quiero que se mal interprete, pero es una mujer que tiene un gran corazón". Y recalca emocionado: "Creo que es una mujer que me quiere con tanta sinceridad, con tanta honestidad que me sorprende que [la encontré aquí] en Miami porque siento que aquí hay una especie de materialismo".

Y es que tras su separación de la cantante Paulina Rubio hace una década, el conductor del programa de YouTube Lengüilargos no logró tener relaciones prósperas. "Nosotros [María Clara y yo] nos conocemos desde hace 15 años, pero ella salía con una persona. Muchos años después, ya separado, nos reencontramos y se notaba que había algo, pero desgraciadamente yo me iba a ir a México y luego a España", rememora el rubio. "No le iba a decir que me esperara, y yo empecé otra relación. Pero nos volvimos a encontrar".

Desde entonces fueron inseparables. "Sentí una fuerte química. Los dos veníamos de cosas muy parecidas; fue una conexión grande y fuerte", revela Mejía, quien tras tener su primera cita formal en casa del empresario quedó más que prendada de él. "Es muy caballeroso. Él es de los que te abre la puerta, te jala la silla, te espera en la puerta. Es como un príncipe. Él me cocinó, cocina muy bien. Tomamos vino y hablamos muchísimo de nuestras vidas".

Además de la cocina, las risas y las charlas, la cereza del pastel es Nico, producto de la relación de Vallejo-Nágera con Rubio. "Soy muy estricto; el tiempo que estoy con mi hijo no lo comparto normalmente con nadie que no [tenga] vida de niño", reconoce Colate quien dejó la madre patria y se mudó a Miami, Florida, para estar más cerca de su vástago, de hoy 11 años. "[Nico y María Clara] se llevan excelentemente bien; mi hijo la adora. No solo por ser como es ella, sino por cómo me ve con ella —así tan bien y tan feliz— que tiene total adoración por ella".

Según la diseñadora de moda, el pequeño heredó esa devoción de su padrazo, quien también se desvive por ella. "Es un papá dedicado, cariñoso, con el que Nico puede hablar todo el tiempo. Es un papá que piensa todo el día en él. Cuando no está [con su hijo] lo extraña muchísimo. A mí me tiene impresionada cómo se llevan de bien ellos dos. Es un papá hermoso y tierno, nunca se guarda un: 'Te quiero, te amo hijo'", asegura la también modelo. "Tiene un corazón gigante, un alma transparente, es un alma muy bonita. Es un hombre muy inteligente, buen conversador, chistoso, amable con todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. Siempre le digo: 'Todo el mundo cuando se te acerca se ilumina'. Todo mundo cuando lo ve está sonriendo, le abre los brazos".

La pareja habla en exclusiva con People en Español de esa vida en familia, proyectos profesionales y sus planes de ¿tener más hijos?

¿Cuánto tiempo pasó para que consolidaras una relación sentimental?

Nicolás: Ahora se van a cumplir diez años que me separé [de la madre de mi hijo]. Aunque había tenido intentos de relación, la verdad es que nunca había ido bien. Había perdido la esperanza de encontrar a alguien que valiera la pena, sobretodo aquí en Miami que es difícil encontrar a alguien aquí. Yo dije que venía a Miami por cinco días y ya llevo casi siete años. Cuando me separé tuve que decidir si recuperar mi vida profesional y familiar o dedicarme a ser un padre, y decidí quedarme aquí y aquí vivo.

Encuentras por fin el amor con María Clara...

N: Nos conocemos desde hace 15 años, pero ella salía con una persona que yo conozco y coincidíamos bastante. Siempre nos hemos llevado muy bien y a mí me llamaba la atención por su belleza física, pero evidentemente nunca pensé que esto iba a acabar así 15 años después. Y muchos años después, ya separado, nos reencontramos y se notaba que había algo, pero desgraciadamente yo me iba a ir a México y luego a España. Los dos queríamos empezar una relación y no podíamos. Ella empezó una relación porque no le iba a decir que me esperara y yo empecé otra relación. Pero nos volvimos a encontrar.

¿Cómo fue el reencuentro?

N: Nos reunimos en Miami, una noche. El primer reencuentro fue hace seis años con amigos y hubo una conexión muy fuerte, mucha química y mucha emoción. Pero me fui seis meses y cuando venía a Miami solo venía a ver a mi hijo y yo soy muy estricto; el tiempo que estoy con mi hijo no lo comparto normalmente con nadie que no [tenga] vida de niño.

Fue este verano cuando empezamos a reconectar y, bueno, llevamos cinco meses de relación, meses muy intensos. Para mí es una relación importante. Ella es diseñadora de moda de carrera, tuvo su propia empresa, su línea de bikini. Ella trabaja en una empresa de diseño. Tiene dotes artísticos, es ilustradora y pinta muy bien, es colombiana de Medellín.

María Clara: La primera vez que vi a Nicolás sentí una fuerte química. Fue hace muchos años y cada uno estaba con otras parejas. Nunca lo vi en ese momento como una opción para mí. Fue después que él se había separado y nos volvimos a encontrar y ahí sí como que dije: 'Mira, está guapo'. Salimos un par de veces, pero nunca pasó nada. Él siempre ha sido súpercaballero, me atraía porque él es muy chistoso, divertido, muy conversador. Pasaron los años y cuando nos volvimos a encontrar hace poco, ahí sí lo vi con diferentes ojos. Los dos veníamos de cosas muy parecidas y más que química fue una conexión grande y fuerte. Muchísima empatía, tenemos cosas muy parecidas y a mí me parece muy atractivo.

Lo que me acuerdo de la primera cita es que es muy caballeroso. Él es de los que te abre la puerta, te jala la silla, te espera en la puerta. Es como un príncipe. Él me cocinó, hablamos mucho, me cocinó en su casa, cocina muy bien, tomamos vino y hablamos muchísimo de nuestra vidas, de todo lo que nos había pasado. Hablamos de nuestras parejas, de la ciudad de Miami, de personas que teníamos conocidas. Fue de mucha conexión.

Recalcas que además de lo físico, María Clara tiene un gran corazón que te enamoró…

N: Había perdido la esperanza de conocer alguien bueno. No quiero que se mal interprete, pero es una mujer que tiene un gran corazón. Creo que es una mujer que me quiere con tanta sinceridad, con tanta honestidad que me sorprende que [la encontré aquí] en Miami porque siento que aquí hay una especie de materialismo. Siento que cuando me mira tiene un amor verdadero por mí y me lo está demostrando y, bueno, es mutuo. He tardado un poco más en romper la coraza de mi corazón, pero cada día está más abierto.

¿Qué es lo que más te enamoró de Nicolás a ti?

MC: Tiene un corazón gigante, un alma transparente, es un alma muy bonita. Es un hombre muy inteligente, buen conversador, chistoso, amable con todo el mundo. Todo el mundo lo quiere, siempre le digo: 'Todo el mundo cuando se te acerca se ilumina'. Todo mundo cuando lo ve está sonriendo, le abre los brazos. Él es muy lindo, servicial. Me encantan sus ojos, me fascinan. Me encanta su cuerpo, su cara, la mirada y sobre todo lo que veo dentro de sus ojos cuando lo miro.

¿Viven juntos?

N: No, no vamos tan rápido. Somos bastante maduros los dos en ese aspecto y tenemos nuestros espacios pero compartimos mucho, todos los días.

¿Ella es mamá?

N: No.

¿Y cómo se lleva con tu hijo?

N: Se llevan excelentemente bien. Mi hijo la adora, no solo por ser como es ella, sino por cómo me ve con ella, así tan bien y tan feliz, que tiene total adoración por ella.

¿Cómo ves a Nicolás como padre?

MC: Es un papá excelente. Es un papá dedicado, cariñoso, con el que Nico puede hablar todo el tiempo. Es un papá donde te puedes sentar a preguntarle cosas, es un papá que cuando lo está cuidando [está al pendiente] de lo que come, si hizo la tarea, que juegue con los niños. Le da su tiempo, le encanta estar con él, comparte con él, ven películas, van a comer juntos, se ríen. Es un papá que piensa todo el día en él. Cuando no está [con su hijo] lo extraña muchísimo. A mí me tiene impresionada cómo se llevan de bien ellos dos. Es un papá hermoso y tierno, nunca se guarda un: 'Te quiero, te amo hijo'.

¿Qué es lo que les gusta hacer en familia?

N: La verdad es que somos, a estas alturas de la vida, muy caseros. A mí me gusta mucho cocinar, entonces le cocino a ella y a mi hijo. Cocino todos los días. Somos muy tranquilos, somos muy poco de salir. Además que no está la cosa [para salir] con la pandemia. Lo pasamos muy bien juntos. Hay cosas que pensamos muy distinto pero las hablamos de una manera muy reconfortante. Estoy muy sorprendido, la verdad.

MC: La pasamos bien en todos lados. Si estamos en la casa o en la mejor fiesta del mundo la pasamos muy rico porque somos muy de sentarnos a conversar y reírnos. A veces estamos en la casa, ponemos música, tomamos vino, recordamos cuando éramos jovencitos, nos ponemos a bailar, cenamos juntos. Nos encanta salir con los amigos, viajar. Sacamos al perrito, vamos a caminar. Todo el día hablamos por teléfono.

Es un hombre con el que me siento tranquila, cuidada, amada, respetada, especial, importante. Pienso que eso para las mujeres nos gusta. Ahí vamos, esperemos que todo siga así.

¿Ella te hace un mejor hombre?

N: Sí, ella me está llenando en todos los aspectos y la verdad yo estaba totalmente… cuando había perdido la esperanza de encontrar el amor, de repente la vida me premió con esta persona maravillosa.

¿Qué ha sido lo más complicado que has vivido en tu vida hasta ahora?

N: Hombre, evidentemente, por mucho que lo trate de ocultar, desgraciadamente tengo una malísima relación con la madre de mi hijo y eso es lo más difícil que me ha tocado lidiar en mi vida. Llevo diez años separado y sigo con muchísimos problemas diaros prácticamente; es una pena, pero bueno…

Pero con tu hijo sí llevas una relación sana, ¿cierto?

N: La verdad tenemos una súper relación. Pasa conmigo la mitad del tiempo, tiene una vida muy de niño, vivo en un sitio muy enfocado a niños. Tiene a sus amigos, adoptamos un perro en la pandemia. Tenemos una vida feliz y muy sencilla, pero con cosas que le gustan a los niños. Parece un marqués, pero no es de raza, es un bóxer mix, es un perrito maravilloso. Es amoroso, es una parte importante en mi vida. Vivimos en un sitio con mucha seguridad, en un sitio orientado a niños, perros. Estamos una semana sí y una semana no. Yo lo llevo al colegio, friego los platos, le hago de comer tres veces al día, hago todo y lo disfruto muchísimo, la verdad.

Yo he sido un niño consentido toda mi vida y de repente aprender a hacer todo con 40 o 45 años es toda una experiencia. Lo que era una montaña inalcanzable ahora se ha convertido en una especie de terapia. No sabía poner una lavadora y ahora no puedo salir de mi casa si no está todo perfecto, limpio y ordenado. Es una cosa que me tiene fascinado: mis dotes como amo de casa.

¿Qué crees que Nico heredó de ti?

N: Veo muchas cosas mías en él, físicas igual no tanto, pero no sé si está bien que lo diga: tiene un corazón enorme y creo que yo también soy muy buena persona. Incluso a veces demasiado y es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Él es muy bueno, también tiene sentido del humor. Tenemos crisis o enfado y sabe sacar algo de humor de la situación. Me tiene fascinado y loco de amor.

¿Más hijos?

N: No, bueno, en la vida nunca sabes, nunca hay que decir nunca. Pero ha sido tan difícil el camino, y cómo están las cosas… ahora me quiero dedicar más a mí; el niño ya empieza a tener su propia vida, ahora tengo más cosas para trabajar.

¿Qué te dice tu familia de que estés enamorado de nuevo?

N: Todavía no la conocen, pero me conocen a mí y se dan cuenta que estoy contento y están contentos. Mi familia me ha visto sufrir mucho y ahora me ven que estoy muchísimo mejor y eso les alegra mucho porque tengo una familia muy unida. Ellos están sufriendo mi situación porque es muy complicada.

¿Qué le dirías a la gente que piensa mal de ti?

N: Soy consciente que para la mayoría de la gente que no me conoce tengo una mala imagen en este lado del Atlántico, pero cuando me conocen… me dicen que soy un caballero. Con relación a mi hijo ya me está cansando la imagen que muchos han vendido de mí para menospreciarme, ya me preocupa por mi hijo, el colegio y esas cosas. Creo que nadie que haya trabajado conmigo o que me conozca te pueda hablar mal de mí.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?