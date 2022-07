Nicolás Vallejo, ex de Paulina Rubio, habla por primera vez de su adicción a las drogas Un pasaje oscuro en la vida de Nicolás Vallejo-Nágera Colate, ha quedado revelado por el propio exesposo de Paulina Rubio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Según se ha mencionado, Nicolás Vallejo Nágera, exesposo de Paulina Rubio, es un hombre que pertenece a una prominente familia de España, donde logró crear negocios propios en el ámbito nocturno. Sin embargo, esos lugares le abrieron la puerta para entrar al mundo de las drogas y ahora cuenta esta parte, hasta ahora, desconocida de su existencia. "La España de los 90 era maravillosa, libre, segura, permisiva, donde podías hace absolutamente de todo. Mientras estudiaba la carrera empecé a tener negocios, empecé teniendo un bar pequeñito, se puso muy de moda. Luego tuve un bar más grande; luego otro bar, otro bar y llegó un momento en que tenía muchos negocios de hostelería nocturna", explicó Vallejo-Nágera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Y dentro de esas noches locas de Madrid había mucha droga y reconozco que probé muchas cosas, en muchas ocasiones. Por suerte, supe manejarlo y nunca dejé que me enganchara, pero sí que lo cuento abiertamente". Ahora, el empresario, también conocido como Colate, ha escrito un libro con sus memorias donde habla de este y otros pasajes importantes de su vida. Además, revela que la razón que lo llevó a contar su historia fue su hijo Andreas Nicolás. "Es un libro que he escrito con el corazón y con mucha sinceridad", confesó. Nicolas Vallejo-Nagera y Paulina Rubio Nicolas Vallejo-Nagera y Paulina Rubio | Credit: Mezcalent.com; Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es verdad que en unos de los momentos de mayor oscuridad en mi vida, llegué a temer por mi vida. Llegué a pensar que me iba a morir y me horrorizaba la idea de morirme", continuó. "También pensaba mucho qué pasaría el día de mañana con mi hijo y quería que mi hijo tuviera una parte de la versión de mi vida por mí, y no por la que le fueran a contar". Nicolás Vallejo-Nágera solo quiere decir la versión de su historia con sus esos capítulos oscuros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nicolás Vallejo, ex de Paulina Rubio, habla por primera vez de su adicción a las drogas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.