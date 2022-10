Nicolás Maduro arremete con duras palabras contra Nacho El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de "antipatria" e "imbécil" al cantante Nacho y le envió una fuerte advertencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Nacho Mendoza acusara al gobierno de Venezuela de negarle un permiso para realizar un concierto gratuito para sus fanáticos y compatriotas, el presidente del país Nicolás Maduro arremetió contra el cantante y le envió una fuerte advertencia. Durante un discurso transmitido por la televisión venezolana la noche del martes, el mandatario se refirió al intérprete con adjetivos negativos y aseguró que jamás logrará parecerse al gobernador Rafael Lacava, mejor conocido como 'Drácula'. Maduro señaló que la actitud del exintegrante del dueto Chino y Nacho, quien ha sido crítico en el pasado con la gestión del gobernante venezolano, está muy lejos de parecerse a la del dirigente, por lo que le falta mucho para ser un venezolano patriota de verdad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora viene Nacho a decir, Nacho, que se parece a Drácula. Si es ridículo ese tipo, vale. No te pareces nada vale. Lo primero que tienes que ser es patriota y tú eres un antipatria Nacho. Lo primero que tienes que ser es revolucionario. Para parecerte a Drácula, tienes que ser patriota, revolucionario y socialista, así no te pareces en nada. Nacho imbécil", señaló el regidor. Nacho Mendoza y Nicolas Maduro Nacho Mendoza y Nicolas Maduro | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS; Matias Delacroix/Getty Images "Había que decirlo y lo dije. Y dicho quedó. Que viva Drácula pa' que no seas ridículo. El que se quiera meter ridículo con nosotros, le sale portazo compadre. Que se atenga a las consecuencias que se quiera meter ridículo con nosotros", agregó. Las declaraciones del mandatario se dan luego de que el cantante desafiara a las autoridades presentándose en un concierto improvisado en un humilde barrio de la Isla de Margarita sin la autorización correspondiente, luego de que se le hubiera denegado el permiso para organizar un show gratuito.

